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Haberler Galeri Ramazan 2020 İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Konya iftar saatleri ve illerin iftar vakti 24 Nisan: İstanbul'da ilk iftar vakti saat kaçta açılacak?

Ramazan 2020 İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Konya ve illerin iftar vakti 24 Nisan: İstanbul'da ilk iftar vakti saat kaçta açılacak?

Müslüman alemi açısından en önemli günler arasında sayılan mübarek Ramazan ayının ilk için geri sayım sürerken hazırlıklar da devam ediyor. Türkiye'nin her yerinde evlerde iftar heyecanı yaşanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 imsakiye takvimi de yayınlandı. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde il il detaylarını ve 'İstanbul iftar saat kaçta? Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve ne zaman?' sorularının cevaplarını da bulabilirsiniz. Dünyayı sarsan corona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde de toplu ibadetler yasaklandı, bu nedenle teravih namazlarımızı da evlerde kılacağız. saatleri içerisinde imsak ve yatsı vakitlerini de bulabilirsiniz. İşte İstanbul imsakiye ve il il iftar saatleri...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 19:58 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 15:13
Ramazan 2020 İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Konya iftar saatleri ve illerin iftar vakti 24 Nisan: İstanbul'da ilk iftar vakti saat kaçta açılacak?

İftar saatine doğru hakkındaki araştırmalar da artıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken oruç tutmanın sadece yemek yememek su içmemekle ilgili olmadığını iyi anlamalıyız. Kimseye kötü söz söylememeli, var olana şükretmeliyiz. Zaman ilerledikçe iftara kaç saat kaldı ne kadar kaldı konusunda ilgi de artıyor. ? Şehir şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa imsakiye ve iftar saatleri hakkında en doğru ve güncel bilgiler her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de! Şimdiden yüce Allah, ilk oruçlarımızı kabul eylesin, başı rahmet ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtulmak olan mübarek Ramazan ayında ibadetlerimizi yapmalı, oruçlarımızdan sonra bol bol Kuran-ı Kerim okumalıyız.

İŞTE ANKARA, BURSA, İZMİR, KONYA VE İSTANBUL İFTAR SAATLERİ İLE 2020 İMSAKİYE!

Ramazan 2020 İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Konya iftar saatleri ve illerin iftar vakti 24 Nisan: İstanbul'da ilk iftar vakti saat kaçta açılacak?

Mübarek Ramazan ayının ilk iftarı için bekleyiş sürüyor. İstanbul'da iftar saat kaçta? İstanbul'da saat 20:00'de okunacak akşam ezanından sonra ilk iftarlar açılacak. Yüce Allah şimdiden oruçlarımızı kabul eylesin. İstanbul'da iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz

İSTANUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI? 2020 İSTANBUL İMSAKİYE TAKVİMİ.

ANKARA İFTAR SAATİ KAÇ? 2020 ANKARA İMSAKİYE SAATLERİ

Başkent Ankara'da saat 19:43'te okunacak akşam ezanının ardından iftarlar açılacak. Ankara'da iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabını yukarıdaki linkte bulabilirsiniz.

İLK ORUÇLAR HAKKARİ'DE AÇILACAK!

Ramazan ayının ilk iftarında orucunu ilk önce Hakkari'de yaşayan vatandaşlar açacak. Hakkari'de bugün saat 18:55'de okunacak akşam ezanının ardından ilk iftarlar açılacak.

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Ramazan 2020 İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Konya iftar saatleri ve illerin iftar vakti 24 Nisan: İstanbul'da ilk iftar vakti saat kaçta açılacak?

EN GEÇ ORUCU EDİRNELİLER AÇACAK!

Bu sene de iftarı en geç Edirneliler açacak. Edirne'de 20:11'deki akşam ezanının ardından oruçlar açılacak.

İzmir'de saat 20:03'te okunacak akşam ezanının ardından oruçlar açılacak. İzmir'de iftara kaç saat kaldı sorusunun cevabını aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İZMİR İMSAKİYE 2020 - İZMİR'DE İFTARA NE KADAR KALDI?

81 İLİN İLK İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİNE AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN ULAŞABİLİRSİNİZ!

Ramazan 2020 İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Konya iftar saatleri ve illerin iftar vakti 24 Nisan: İstanbul'da ilk iftar vakti saat kaçta açılacak?
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Ramazan 2020 İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Konya iftar saatleri ve illerin iftar vakti 24 Nisan: İstanbul'da ilk iftar vakti saat kaçta açılacak?
Ramazan 2020 İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Konya iftar saatleri ve illerin iftar vakti 24 Nisan: İstanbul'da ilk iftar vakti saat kaçta açılacak?
Ramazan 2020 İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Konya iftar saatleri ve illerin iftar vakti 24 Nisan: İstanbul'da ilk iftar vakti saat kaçta açılacak?
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