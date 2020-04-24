Ramazan 2020 İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Konya iftar saatleri ve illerin iftar vakti 24 Nisan: İstanbul'da ilk iftar vakti saat kaçta açılacak?

İftar saatine doğru iftar saatleri hakkındaki araştırmalar da artıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken oruç tutmanın sadece yemek yememek su içmemekle ilgili olmadığını iyi anlamalıyız. Kimseye kötü söz söylememeli, var olana şükretmeliyiz. Zaman ilerledikçe iftara kaç saat kaldı ne kadar kaldı konusunda ilgi de artıyor. İstanbul'da iftar kaçta? Şehir şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa imsakiye ve iftar saatleri hakkında en doğru ve güncel bilgiler her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de! Şimdiden yüce Allah, ilk oruçlarımızı kabul eylesin, başı rahmet ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtulmak olan mübarek Ramazan ayında ibadetlerimizi yapmalı, oruçlarımızdan sonra bol bol Kuran-ı Kerim okumalıyız.

İŞTE ANKARA, BURSA, İZMİR, KONYA VE İSTANBUL İFTAR SAATLERİ İLE 2020 İMSAKİYE!