Ramazan 2020 İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Konya iftar saatleri ve illerin iftar vakti 24 Nisan: İstanbul'da ilk iftar vakti saat kaçta açılacak?

Mübarek Ramazan ayının ilk iftarı için bekleyiş sürüyor. İstanbul'da iftar saat kaçta? İstanbul'da saat 20:00'de okunacak akşam ezanından sonra ilk iftarlar açılacak. Yüce Allah şimdiden oruçlarımızı kabul eylesin. İstanbul'da iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz
İSTANUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI? 2020 İSTANBUL İMSAKİYE TAKVİMİ.
ANKARA İFTAR SAATİ KAÇ? 2020 ANKARA İMSAKİYE SAATLERİ
Başkent Ankara'da saat 19:43'te okunacak akşam ezanının ardından iftarlar açılacak. Ankara'da iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabını yukarıdaki linkte bulabilirsiniz.
İLK ORUÇLAR HAKKARİ'DE AÇILACAK!
Ramazan ayının ilk iftarında orucunu ilk önce Hakkari'de yaşayan vatandaşlar açacak. Hakkari'de bugün saat 18:55'de okunacak akşam ezanının ardından ilk iftarlar açılacak.