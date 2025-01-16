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Haberler Yaşam İNCİ TANELERİ 29. BÖLÜM İZLE: 16 Ocak Kanal D İnci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 16.01.2025 17:18 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 17:18

İNCİ TANELERİ 29. BÖLÜM İZLE: 16 Ocak Kanal D İnci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Kanal D'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi İnci Taneleri, 29. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın etkileyici performanslarıyla adından söz ettiren bu sürükleyici yapım, yeni bölümde izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. İnci Taneleri 29. bölümüyle, Kanal D ekranlarında HD kalitesinde izleyicilerle buluşacak. İşte, 16 Ocak 2025 Perşembe Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle linki...

İNCİ TANELERİ 29. BÖLÜM İZLE: 16 Ocak Kanal D İnci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Kanal D'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi İnci Taneleri, ilk bölümünden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrolünde yer aldığı bu etkileyici dizi, her yeni bölümüyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümün ardından, bu hafta izleyicileri nelerin beklediği merak konusu oldu. 16 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümü, kesintisiz ve full HD kalitesinde izlemek için tüm detaylar haberin devamında!

İNCİ TANELERİ 29. BÖLÜM İZLE: 16 Ocak Kanal D İnci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

İNCİ TANELERİ 29. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/bolumler

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İNCİ TANELERİ 29. BÖLÜM İZLE: 16 Ocak Kanal D İnci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
En son yayınlanan 28. bölüm, izleyenlere duygu dolu ve sürükleyici anlar yaşattı. Cihan ve ekibinin yaşadığı trajik bir kayıp tüm karakterlerin hayatını derinden etkiledi. Azem çevresindeki sevdiklerini korumak için geçmişten gelen gölgelerle yüzleşmek zorunda kalırken, beklenmedik bir kadın Azem'in hayatına adım attı.

İNCİ TANELERİ 29. BÖLÜM İZLE: 16 Ocak Kanal D İnci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Dilber Piraye'den aldığı sürpriz iş teklifiyle şoke oldu. Bu teklif Dilber ve Yıldız'ın geleceğini tamamen değiştirebilecek bir fırsat sunarken Azem'i de şaşkınlığa uğrattı. Piraye'nin Azem'in romanıyla tanışması ise karakterler arasındaki bağların yeniden şekillenmesine yol açtı.

İNCİ TANELERİ 29. BÖLÜM İZLE: 16 Ocak Kanal D İnci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

İNCİ TANELERİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Kanal D ekranlarından yayınlanan yeni yapımın oyuncu kadrosu belli oldu. Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı yapım da Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler oynayacak. Dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez yaparken senaryosu ise Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alındı.

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