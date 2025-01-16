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İNCİ TANELERİ 29. BÖLÜM İZLE: 16 Ocak Kanal D İnci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 16.01.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
17:18
İNCİ TANELERİ 29. BÖLÜM İZLE: 16 Ocak Kanal D İnci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı
Kanal D'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi İnci Taneleri, 29. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın etkileyici performanslarıyla adından söz ettiren bu sürükleyici yapım, yeni bölümde izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. İnci Taneleri 29. bölümüyle, Kanal D ekranlarında HD kalitesinde izleyicilerle buluşacak. İşte, 16 Ocak 2025 Perşembe Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri yeni bölüm izle linki...