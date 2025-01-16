İNCİ TANELERİ 29. BÖLÜM İZLE: 16 Ocak Kanal D İnci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Kanal D'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi İnci Taneleri, ilk bölümünden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrolünde yer aldığı bu etkileyici dizi, her yeni bölümüyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümün ardından, bu hafta izleyicileri nelerin beklediği merak konusu oldu. 16 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümü, kesintisiz ve full HD kalitesinde izlemek için tüm detaylar haberin devamında!