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İNCİ TANELERİ 30. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 06:02
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
06:02
İNCİ TANELERİ 30. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin paylaştığı dizinin 30. bölüm fragmanı, merakla bekleniyor. Son bölümde yaşanan çarpıcı olaylar ve sürpriz gelişmeler, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı. Şimdi ise gözler, yeni bölümde neler olacağına çevrildi. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?