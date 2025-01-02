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İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Kanal D yayın akışı!
Giriş Tarihi: 02.01.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
17:30
Kanal D'nin sevilen dizisi "İnci Taneleri"nin takipçileri, 2 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölüm hakkında bilgi almak istiyor. Dizi, her hafta izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İşte, 2 Ocak Kanal D yayın akışı!