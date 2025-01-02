İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Kanal D yayın akışı!

İnci Taneleri dizisinin takipçileri için merakla beklenen yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmadığı konusu gündemde. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, her hafta izleyicileriyle Perşembe akşamı buluşuyor. Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?