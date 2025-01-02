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Haberler Yaşam İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Kanal D yayın akışı!
Giriş Tarihi: 02.01.2025 17:30 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 17:30

İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Kanal D yayın akışı!

Kanal D'nin sevilen dizisi "İnci Taneleri"nin takipçileri, 2 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölüm hakkında bilgi almak istiyor. Dizi, her hafta izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İşte, 2 Ocak Kanal D yayın akışı!

İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Kanal D yayın akışı!

İnci Taneleri dizisinin takipçileri için merakla beklenen yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmadığı konusu gündemde. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, her hafta izleyicileriyle Perşembe akşamı buluşuyor. Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Kanal D yayın akışı!

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

1 Ocak 2025 Kanal D yayın akışına göre İnci Taneleri dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

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İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Kanal D yayın akışı!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İnci Taneleri dizisinin 29. bölümünün 9 Ocak Perşembe günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.

İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Kanal D yayın akışı!

2 OCAK 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Regaib Gecesi Özel

21:15 İnci Taneleri (tekrar)

00:15 Tek Atış

02:00 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney

İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Kanal D yayın akışı!
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