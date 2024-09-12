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Giriş Tarihi: 12.09.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:38

İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı? 12 Eylül Perşembe Kanal D İnci Taneleri hangi tarihte yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisi için araştırmalar devam ediyor. Haziran ayında sezon final, yapan dizini yeni bölümleri dizinin sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. Senaristliğini ve başrolünü Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği filmin yönetmenliğini ise Şenol Sönmez yapıyor. Peki, İnci Tanelerİ yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı? 12 Eylül Perşembe Kanal D İnci Taneleri hangi tarihte yayınlanacak?

Yazın sezon finali yapan ve yeni yayınlanacak birçok dizi eylül ayı itibarıyla yeni sezonlarıyla ekranlara gelmeye başladı. Kanal D'nin İnci Taneleri dizisinin yeni bölümleri için programın sıkı takipçilerinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Yeni bölümlerde kimlerin yer alacağı ve hangi olayların işleneceği merak ediliyor. İşte, İnci Taneleri dizisinin yayın akışı tarihi haberin devamında...

İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı? 12 Eylül Perşembe Kanal D İnci Taneleri hangi tarihte yayınlanacak?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Haziran ayında sezon finali yapan dizi normalde perşembe günleri Kanal D ekranların yayınlanıyordu. İnci Taneleri dizisi bu hafta Kanal D'nin yayın akışında yer almadı.

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İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı? 12 Eylül Perşembe Kanal D İnci Taneleri hangi tarihte yayınlanacak?

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D ekranlarında perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin yeni sezon tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni bölümlerin tarihi belli olduğunda haberlerde yer verilecek.

İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı? 12 Eylül Perşembe Kanal D İnci Taneleri hangi tarihte yayınlanacak?

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yılmaz Erdoğan
Hazar Ergüçlü
Selma Ergeç
Kubilay Aka
Yasemin Baştan
Güven Kıraç
Ümit Beste

İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı? 12 Eylül Perşembe Kanal D İnci Taneleri hangi tarihte yayınlanacak?
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