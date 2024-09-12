İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı? 12 Eylül Perşembe Kanal D İnci Taneleri hangi tarihte yayınlanacak?

Yazın sezon finali yapan ve yeni yayınlanacak birçok dizi eylül ayı itibarıyla yeni sezonlarıyla ekranlara gelmeye başladı. Kanal D'nin İnci Taneleri dizisinin yeni bölümleri için programın sıkı takipçilerinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Yeni bölümlerde kimlerin yer alacağı ve hangi olayların işleneceği merak ediliyor. İşte, İnci Taneleri dizisinin yayın akışı tarihi haberin devamında...