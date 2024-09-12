Giriş Tarihi: 12.09.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
11:38
İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı? 12 Eylül Perşembe Kanal D İnci Taneleri hangi tarihte yayınlanacak?
Kanal D ekranlarında perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisi için araştırmalar devam ediyor. Haziran ayında sezon final, yapan dizini yeni bölümleri dizinin sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. Senaristliğini ve başrolünü Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği filmin yönetmenliğini ise Şenol Sönmez yapıyor. Peki, İnci Tanelerİ yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?