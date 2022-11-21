Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İngiltere 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu: İngiltere FIFA Dünya Kupası kadrosunda kimler var, hangi futbolcular bulunuyor?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 15:29

İngiltere 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu: İngiltere FIFA Dünya Kupası kadrosunda kimler var, hangi futbolcular bulunuyor?

Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvası 18 Aralık'ta sona erecek. Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan İngiltere, B Grubu'nda ABD, İran ve Galler ile karşılaşacak. Bu kapsamda İngiltere Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu araştırma konusu oldu. 3 Aslanlar, B Grubu'ndaki ilk maçında 21 Kasım Pazartesi yani bugün İran ile karşılaşacak. Peki, İngiltere'nin 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunda kimler var, hangi futbolcular bulunuyor? İşte İngiltere 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu

İngiltere 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu: İngiltere FIFA Dünya Kupası kadrosunda kimler var, hangi futbolcular bulunuyor?

İngiltere 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu araştırılıyor. İngiltere Milli Futbol Takımı'nın Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu belli oldu. İngilizlerin bu yıl Dünya Kupası için duyurduğu 26 kişilik kadroda, Leicester City'den James Maddison, Manchester City'den Kyle Walker, Manchester United'dan Marcus Rashford ve Harry Maguire gibi isimler yer aldı. Heyecan dolu turnuvayı takip eden milyonlarca futbolsever, İngiltere 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunda bulunan dünyaca ünlü futbolcuları merak ediyor. Bu kapsamda "İngiltere'nin 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu" araştırmaları hız kazandı. İşte 2022 İngiltere FIFA Dünya Kupası kadrosu…

İngiltere 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu: İngiltere FIFA Dünya Kupası kadrosunda kimler var, hangi futbolcular bulunuyor?

İNGİLTERE 2022 FIFA DÜNYA KUPASI KADROSU

İngiltere Milli Takımı'nın, 2022 FIFA Katar Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadro açıklandı.

Teknik direktör Gareth Southgate; Leicester City'den James Maddison, Manchester City'den Kyle Walker, Manchester United'dan Marcus Rashford ve Harry Maguire gibi isimleri 26 kişilik kadroya dahil etti.

Kadroda yer alabileceği konuşulan Milan'dan Fikayo Tomori, Brentford'dan Ivan Toney ve West Ham United'dan Jarrod Bowen, milli takıma çağrılmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İngiltere 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu: İngiltere FIFA Dünya Kupası kadrosunda kimler var, hangi futbolcular bulunuyor?

B Grubu'nda ABD, İran ve Galler ile karşılaşacak İngiltere'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Defans: Harry Maguire, Luke Shaw (Manchester United), Eric Dier (Tottenham), John Stones, Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Conor Coady (Everton), Ben White (Arsenal), Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

İngiltere 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu: İngiltere FIFA Dünya Kupası kadrosunda kimler var, hangi futbolcular bulunuyor?

Orta saha: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Mason Mount, Conor Gallagher (Chelsea), Declan Rice (West Ham United), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Manchester City).

Forvet: James Maddison (Leicester City), Phil Foden, Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle United), Marcus Rashford (Manchester United).

İngiltere 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu: İngiltere FIFA Dünya Kupası kadrosunda kimler var, hangi futbolcular bulunuyor?
SON DAKİKA