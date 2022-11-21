İngiltere 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu: İngiltere FIFA Dünya Kupası kadrosunda kimler var, hangi futbolcular bulunuyor?

Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvası 18 Aralık'ta sona erecek. Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan İngiltere, B Grubu'nda ABD, İran ve Galler ile karşılaşacak. Bu kapsamda İngiltere Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu araştırma konusu oldu. 3 Aslanlar, B Grubu'ndaki ilk maçında 21 Kasım Pazartesi yani bugün İran ile karşılaşacak. Peki, İngiltere'nin 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunda kimler var, hangi futbolcular bulunuyor? İşte İngiltere 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu…