İngiltere 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu: İngiltere FIFA Dünya Kupası kadrosunda kimler var, hangi futbolcular bulunuyor?

İngiltere 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu araştırılıyor. İngiltere Milli Futbol Takımı'nın Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu belli oldu. İngilizlerin bu yıl Dünya Kupası için duyurduğu 26 kişilik kadroda, Leicester City'den James Maddison, Manchester City'den Kyle Walker, Manchester United'dan Marcus Rashford ve Harry Maguire gibi isimler yer aldı. Heyecan dolu turnuvayı takip eden milyonlarca futbolsever, İngiltere 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunda bulunan dünyaca ünlü futbolcuları merak ediyor. Bu kapsamda "İngiltere'nin 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu" araştırmaları hız kazandı. İşte 2022 İngiltere FIFA Dünya Kupası kadrosu…