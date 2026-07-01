İngiltere - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması geride kaldı ve artık telafisi olmayan eleme turları başladı. Turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden biri olan İngiltere, Son 32 turu kapsamında Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında son 16 biletini arayacak. Atlanta Stadyumu'nda oynanacak dev randevu öncesinde futbol dünyasının gözü bu kritik mücadeleye çevrildi.