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Haberler Yaşam İngiltere - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu
Giriş Tarihi: 01.07.2026 12:00 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 12:03

İngiltere - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan dorukta! Turnuvanın favorilerinden İngiltere, Son 32 turu mücadelesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik İngiltere - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıtlandı.

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İngiltere - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması geride kaldı ve artık telafisi olmayan eleme turları başladı. Turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden biri olan İngiltere, Son 32 turu kapsamında Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında son 16 biletini arayacak. Atlanta Stadyumu'nda oynanacak dev randevu öncesinde futbol dünyasının gözü bu kritik mücadeleye çevrildi.

İngiltere - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

İNGİLTERE - DEMOKRATİK KONGO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Son 32 turunun en merak edilen karşılaşmalarından biri olan İngiltere - Demokratik Kongo mücadelesi, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak olan maç, futbolseverlere unutulmaz bir akşam vaat ediyor.

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İngiltere - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

DEV MÜCADELE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dünya Kupası'nın tüm heyecanı Türkiye'de futbol tutkunları ile buluşmaya devam ediyor. Kritik İngiltere - Demokratik Kongo maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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İngiltere - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

Turnuvanın grup aşamalarında sergilediği disiplinli oyun ve yüksek hücum gücüyle dikkat çeken İngiltere, şampiyonluk yolundaki en ciddi adaylardan biri olduğunu kanıtladı. Teknik heyetin rotasyonu ve oyuncuların form grafiği, İngiliz taraftarları umutlandırıyor. Son 32 turunda karşılaşacakları Demokratik Kongo karşısında mutlak favori olarak sahaya çıkacak olan İngiltere'nin, savunma güvenliğini elden bırakmadan maça başlaması bekleniyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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