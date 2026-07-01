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İngiltere - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu
Giriş Tarihi: 01.07.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 12:03
İngiltere - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan dorukta! Turnuvanın favorilerinden İngiltere, Son 32 turu mücadelesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik İngiltere - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıtlandı.