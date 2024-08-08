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Giriş Tarihi: 08.08.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 06:36

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? 8 Ağustos 2024 İnstagram erişim engeli bugün düzelir mi? İşte son gelişmeler!

Instagram erişim yasağı 2 Ağustos'tan beri devam ediyor. Katalog suçlar konusundaki hassasiyet nedeniyle alınan bu karara ilişkin görüşmeler gerçekleştirilirken Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak soruları yankı uyandırıyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan platforma ilişkin araştırmalar arasında İnstagram erişim engeli bugün düzelir mi sorusu yer alıyor. İşte 8 Ağustos 2024 son açıklamalar ve Meta sözcüsünün ifadeleri.

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? 8 Ağustos 2024 İnstagram erişim engeli bugün düzelir mi? İşte son gelişmeler!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Instagram erişim engeli konusunda son durumu aktardı. Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak sorularıyla güncel gelişmeleri takip eden vatandaşlar İnstagram erişim engeli bugün düzelir mi sorusuyla süreci yakından inceliyor. Bu noktada yapılan son açıklamalar incelenirken Meta sözcüsünün ifadeleri de dikkat çekti. İşte son durum.

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? 8 Ağustos 2024 İnstagram erişim engeli bugün düzelir mi? İşte son gelişmeler!

META'DAN SON AÇIKLAMA

Meta Sözcüsü Instagram erişim engeline ilişkin önemli açıklama yaptı.

"Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada hizmetleri yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edecekleri bildirildi

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Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? 8 Ağustos 2024 İnstagram erişim engeli bugün düzelir mi? İşte son gelişmeler!

BAKAN URALOĞLU: TALEPLER KARŞILANINCA YASAK KALKACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan toplantılarda ciddi bir aşama kaydedildiğini söyledi.

Bakan Uraoğlu, "Zannediyorum ki çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar." dedi.

Uraloğlu, Instagram'ın talepleri karşılamasıyla erişim yasağının kaldırılacağını söyledi.

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? 8 Ağustos 2024 İnstagram erişim engeli bugün düzelir mi? İşte son gelişmeler!

BAKAN TUNÇ'TAN INSTAGRAM AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram erişim engeli hakkında açıklama yaptı.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle;

"Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK'ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu.

BTK'nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok."

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? 8 Ağustos 2024 İnstagram erişim engeli bugün düzelir mi? İşte son gelişmeler!

INSTAGRAM AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Instagram'ın hangi şartlarda açılacağıyla ilgili konuya da değinen Bakan Tunç şunları söyledi;

"İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen görev varsa, devlet bu görevi kurumlarıyla beraber yapmak durumunda… BTK'nın vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Sosyal medya şirketi eğer BTK'nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar.

Yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı açılan davalar var. Bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız karar verecektir."

Buna göre; Instagram yetkilileri tarafından BTK'nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınlar erişimden çıkarılırsa sorun kalkacak.

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