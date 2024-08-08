Giriş Tarihi: 08.08.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
06:36
Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? 8 Ağustos 2024 İnstagram erişim engeli bugün düzelir mi? İşte son gelişmeler!
Instagram erişim yasağı 2 Ağustos'tan beri devam ediyor. Katalog suçlar konusundaki hassasiyet nedeniyle alınan bu karara ilişkin görüşmeler gerçekleştirilirken Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak soruları yankı uyandırıyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan platforma ilişkin araştırmalar arasında İnstagram erişim engeli bugün düzelir mi sorusu yer alıyor. İşte 8 Ağustos 2024 son açıklamalar ve Meta sözcüsünün ifadeleri.