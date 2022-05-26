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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Instagram çöktü iddiaları ile gündemde! 26 Mayıs 2022 Instagram çöktü mü? Eski gönderi ve hikayeleri gösteriyor
Giriş Tarihi: 26.05.2022 20:32 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 20:32

SON DAKİKA: Instagram çöktü iddiaları ile gündemde! 26 Mayıs 2022 Instagram çöktü mü? Eski gönderi ve hikayeleri gösteriyor

Dünya üzerinde milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya platformu Instagram çöktü iddiaları ile yeniden gündeme geldi. Uygulama kullanıcıları an itibarıyla, sosyal medya platformunda erişim problemi yaşadığını kaydederken öte yandan "İnstagram çöktü mü, neden eski hikaye ve gönderiler görünüyor, akış yenilenmedi sorunu neden olur ve ne zaman düzelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Birçok uygulamada olduğu gibi bu platform da zaman zaman erişim problemleri yaşayabiliyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden yavaş, akış yenilenmedi sorunu neden olur ve ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Instagram çöktü iddiaları ile gündemde! 26 Mayıs 2022 Instagram çöktü mü? Eski gönderi ve hikayeleri gösteriyor

Milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya uygulaması Instagram bir süredir akış yenilenmeme problemi ile kullnacılarının gündemine geldi. Bazı kullanıcılar uygulamada karşılaştığı akış yenilemedi uyarısı ile platformun çöktüğüne dair Tweetler atmaya başladı. Son dakika gelişmesinin ardından soruna ilişkin nedenleri merak edenler "Instagram çöktü mü, neden eski hikaye ve gönderiler görünüyor, akış yenilenemedi sorunu neden olur, ne zaman düzelir?" sorularına yanıt arıyor. Peki, instagram çöktü mü, ne zaman düzelir? İşte instagram akış yenilemedi sorununa çözümler…

SON DAKİKA: Instagram çöktü iddiaları ile gündemde! 26 Mayıs 2022 Instagram çöktü mü? Eski gönderi ve hikayeleri gösteriyor

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bu akşam saatlerinde bazı kullanıcılar İnstagram akışlarını yenileyemiyor. Kullanıcıların profillerine erişemediği bu sorunla ilgili Instagram'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

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SON DAKİKA: Instagram çöktü iddiaları ile gündemde! 26 Mayıs 2022 Instagram çöktü mü? Eski gönderi ve hikayeleri gösteriyor

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ UYARISI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Instagram akış yenilenemedi sorunu, kullanıcıların Instagram'a girebilse bile paylaşılan fotoğrafları görmesini engeller ve yeni bir paylaşım yapmasına imkan tanımaz. Instagram milyonlarca kullanıcının buluştuğu dev bir platform olduğundan yer yer teknik sorun yaşanabiliyor ve dünya genelinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Instagram çökebiliyor.

SON DAKİKA: Instagram çöktü iddiaları ile gündemde! 26 Mayıs 2022 Instagram çöktü mü? Eski gönderi ve hikayeleri gösteriyor

Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.

SON DAKİKA: Instagram çöktü iddiaları ile gündemde! 26 Mayıs 2022 Instagram çöktü mü? Eski gönderi ve hikayeleri gösteriyor

Eğer internetinizle ilgili bir sorun varsa, diğer uygulamalara veya internet erişimini kullanan herhangi bir aracı kullanamazsınız. Ancak eğer telefonunuzla internete girebiliyor; fakat bu hatayı yine de alıyorsanız sorunun Instagram'dan kaynaklı olması kuvvetle muhtemeldir.

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