Dünya üzerinde milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya platformu Instagram çöktü iddiaları ile yeniden gündeme geldi. Uygulama kullanıcıları an itibarıyla, sosyal medya platformunda erişim problemi yaşadığını kaydederken öte yandan "İnstagram çöktü mü, neden eski hikaye ve gönderiler görünüyor, akış yenilenmedi sorunu neden olur ve ne zaman düzelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Birçok uygulamada olduğu gibi bu platform da zaman zaman erişim problemleri yaşayabiliyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden yavaş, akış yenilenmedi sorunu neden olur ve ne zaman düzelecek? İşte detaylar...