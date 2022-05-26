Haberler Yaşam SON DAKİKA: Instagram çöktü iddiaları ile gündemde! 26 Mayıs 2022 Instagram çöktü mü? Eski gönderi ve hikayeleri gösteriyor

Giriş Tarihi: 26.05.2022 20:32 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 20:32

SON DAKİKA: Instagram çöktü iddiaları ile gündemde! 26 Mayıs 2022 Instagram çöktü mü? Eski gönderi ve hikayeleri gösteriyor

Dünya üzerinde milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya platformu Instagram çöktü iddiaları ile yeniden gündeme geldi. Uygulama kullanıcıları an itibarıyla, sosyal medya platformunda erişim problemi yaşadığını kaydederken öte yandan "İnstagram çöktü mü, neden eski hikaye ve gönderiler görünüyor, akış yenilenmedi sorunu neden olur ve ne zaman düzelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Birçok uygulamada olduğu gibi bu platform da zaman zaman erişim problemleri yaşayabiliyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden yavaş, akış yenilenmedi sorunu neden olur ve ne zaman düzelecek? İşte detaylar...