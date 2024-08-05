İNSTAGRAM SON DAKİKA DURUMU (5 AĞUSTOS 2024) | İnstagram açıldı mı, düzeldi mi, erişim yasağında son durum ne, ne zaman kalkacak?

İNSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ NEDEN GETİRİLDİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.
Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.
Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.
Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.
Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler.
Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler.