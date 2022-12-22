İntihar mı cinayet mi? Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümüne sır rapor

YÜKSEKTEN DÜŞMEDE "İNTİHAR MI CİNAYET Mİ" AYRIMI GÜÇ

Kafalardaki soru işaretlerini gidermek adına mahkeme Köker'in ölüm sebebi, itilme veya atılma bulgusu var mı, olay yerinde 3'üncü bir kişi bulunuyor muydu gibi durumların tespitini istedi. Adli tıp uzmanı bilirkişi dava dosyasındaki 104 ayrı delili tek tek inceledi ve hazırladığı 8 sayfalık raporunda dikkat çekici tespitlere yer verdi. Yüksekten düşmeye bağlı ölüm olgularında ölümün intihar veya cinayet olup olmadığının belirlenmesinde güçlüklerin ortaya çıktığı ancak vücutta yüksekten düşmeye bağlı yaraların dışında başka yaraların tespit edilmesi ve yorumlanmasıyla cinayet kanaatine de varılabildiği kaydedildi.