İntihar mı cinayet mi? Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümüne sır rapor

Erkek arkadaşı Timuçin Bayhan'la kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı bilirkişi raporuna SABAH ulaştı. 104 ayrı delilin incelendiği 8 sayfalık uzman bilirkişi raporunda, Köker'in yüksekten düşmesinin intihar veya kaza ile mümkün olabileceği, itilmesi durumunda Köker'in vücudunda oluşabilecek ekstra bir yaraya rastlanılmadığı ifade edildi. Raporda, itilerek de düşürülmesinin mümkün olduğu ancak herhangi bir bulguya ulaşılamadığı vurgulandı.