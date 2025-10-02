Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 02.10.2025 09:34

İntikam Sözleri - Şairlerden ve Düşünürlerden Kin ve Ağır İntikam ile İlgili Sözler

İntikam, insan ruhunun en sert ve en derin duygularından biridir. Kimi zaman haksızlığa uğramış bir yüreğin haykırışı, kimi zaman adaletin yerine gelmediği yerde vicdanın isyanıdır. Düşünürler ve şairler, intikamı bazen zehirli bir ok, bazen de insanı ayakta tutan bir güç olarak tanımlamışlardır. İşte kin, öfke ve ağır intikam üzerine söylenmiş en etkileyici ve düşündürücü sözler…

İntikam, insan duygularının en yoğun ve karmaşık hallerinden biridir. Haksızlığa uğradığımızda veya kalbimiz kırıldığında, içimizde filizlenen kin ve adalet arayışı, bazen düşüncelerimizi ve davranışlarımızı şekillendirir. Şairler ve düşünürler, yüzyıllardır bu duyguyu eserlerinde işlerken, intikamın gücünü, ağırlığını ve bazen yıkıcılığını derin bir biçimde ifade etmişlerdir. İşte şairlerden ve düşünürlerin kin ve ağır intikam ile ilgili sözleri…

ŞAİRLERDEN VE DÜŞÜNÜRLERDEN İNTİKAM SÖZLERİ

"İntikam, soğukkanlı bir planla alınan adalettir." – Francis Bacon

"Kin, ruhun kendine verdiği en büyük zehirdir; ama intikam, çoğu zaman bir başkasının acısıdır." – Victor Hugo

"Kin, ruhun zehridir; intikam ise aklın sınavıdır." – Seneca

"Düşmana karşı alınan en güzel intikam, onun sizi küçümsemesine izin vermemektir." – Aristoteles

"Birini incitmekle intikam alındığını sanmayın; gerçek intikam, susarak ve güçlü kalarak alınır." – Friedrich Schiller

"Güçlü bir intikam, düşünmeden alınan bir karardan çok daha tatmin edicidir." – William Shakespeare

"İntikam, aklın kontrolünde olduğunda bir sanattır; öfkeyle alındığında bir felakettir." – Friedrich Nietzsche

"En tatlı intikam, kendi yükselişinle düşmanı gölgede bırakmaktır." – Thomas Fuller

"İntikamı düşünmek, bazen kendi karanlığımıza bakmaktır." – Emily Brontë

"Kinle hareket eden, sadece kendi zincirini güçlendirir." – Johann Wolfgang von Goethe

"İntikam almak, kırılmış bir kalbi onarmaya benzer; fakat çoğu zaman kendi ruhunu daha çok yaralar." – Dante Alighieri

"İntikam soğuk alınır; acele eden, hem kendini hem de planını yakar." – Francis Bacon

KISA VE AĞIR VURUCU İNTİKAM SÖZLERİ

"İntikam, sessizlikle başlar, başarıyla biter."

"Düşmanını küçümse; bu, onun göremediği bir intikamdır."

"En derin yara, sessizce alınan intikamla iyileşir." – Victor Hugo

"Kalp kırıklığıyla hareket eden intikam, çoğu zaman acıyı büyütür; sabır ve zeka ile alınan intikam ise tatlıdır." – William Shakespeare

"İntikam, aceleye getirilirse hataya dönüşür; sabırla alındığında ise bir sanattır." – Marcus Aurelius

"Kin tutmak kolaydır; ama onu erdem ve başarıya dönüştürmek gerçek güçtür." – Ralph Waldo Emerson

"En derin intikam, affetmek ve üstün olmaktır; çünkü affetmek, düşmanı şaşırtır ve özgür bırakır." – Mahatma Gandhi

"Kin, insanı esir alır; adalet ve sabır ise zincirleri kırar." – Jean-Jacques Rousseau