İntikam Sözleri - Şairlerden ve Düşünürlerden Kin ve Ağır İntikam ile İlgili Sözler

İntikam, insan duygularının en yoğun ve karmaşık hallerinden biridir. Haksızlığa uğradığımızda veya kalbimiz kırıldığında, içimizde filizlenen kin ve adalet arayışı, bazen düşüncelerimizi ve davranışlarımızı şekillendirir. Şairler ve düşünürler, yüzyıllardır bu duyguyu eserlerinde işlerken, intikamın gücünü, ağırlığını ve bazen yıkıcılığını derin bir biçimde ifade etmişlerdir. İşte şairlerden ve düşünürlerin kin ve ağır intikam ile ilgili sözleri…