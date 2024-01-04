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Haberler Yaşam İntörn doktor Nida Nur Nergiz’i sakat bırakmıştı! İfadesi şaşkınlık yarattı: Hala seviyorum!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 17:16 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 17:16

İntörn doktor Nida Nur Nergiz’i sakat bırakmıştı! İfadesi şaşkınlık yarattı: Hala seviyorum!

Mersin'de intörn doktor Nida Nur Nergiz, eski erkek arkadaşı Ersin Karakuş tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı. Genç kızın bir bacağı ampüte edilirken saldırgan tutukklandı. Hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ersin Karakuş'un savunması şok etkisi yarattı: Kendisini hala seviyorum!

DHA
İntörn doktor Nida Nur Nergiz’i sakat bırakmıştı! İfadesi şaşkınlık yarattı: Hala seviyorum!

Kan donduran olay 23 Ekim'de Mersin'de yaşandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi İntörn Doktor Nida Nur Nergiz, hastanede teknisyen olarak görev yapan erkek arkadaşı Ersin Karakuş'tan ayrıldı. Olay günü genç kızı kaldığı kız öğrenci yurduna kadar takip eden Ersin Karakuş, Nida Nur'a pompalı tüfekle kurşun yağdırdı.


İntörn doktor Nida Nur Nergiz’i sakat bırakmıştı! İfadesi şaşkınlık yarattı: Hala seviyorum!

Her iki bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan genç kızın sağ bacağı dizüstünden kesildi. Sol bacağı da ağır hasarlı olan Nergiz'in tedavisi halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sürerken, 15 ameliyat geçirdiği öğrenildi. Olay anının güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdığı olayla ilgili kaçtığı Adana'da yakalanıp tutuklanan zanlı Karakuş bugün ilk kez mahkeme karşısına çıktı.

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İntörn doktor Nida Nur Nergiz’i sakat bırakmıştı! İfadesi şaşkınlık yarattı: Hala seviyorum!

"AYAKLARINA ATEŞ ETTİM"

Mersin Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Karakuş SEGBİS aracılığı duruşmaya katılırken, taraf avukatları, doktorlar ve kadın derneklerinin temsilcileri yer aldı.

İntörn doktor Nida Nur Nergiz’i sakat bırakmıştı! İfadesi şaşkınlık yarattı: Hala seviyorum!

Savcı iddianamesinde sanığın 'kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti. Mahkeme heyeti ilk önce sanık Karakuş'u dinledi.

İntörn doktor Nida Nur Nergiz’i sakat bırakmıştı! İfadesi şaşkınlık yarattı: Hala seviyorum!

Müşteki ile evlilik aşamasında olduğunu ve ayrıldıklarını iddia eden sanık Karakuş, "Travma yaşadım, kendimi öldürmeye karar verdim. Olay günü kendisini tesadüfen gördüm; bana yaşattıkları aklıma geldi, tüfeği çıkarıp ayaklarına ateş ettim. Bu kadar sevdiğim insanı öldürme kastıyla hareket etmedim" dedi.

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