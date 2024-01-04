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İntörn doktor Nida Nur Nergiz’i sakat bırakmıştı! İfadesi şaşkınlık yarattı: Hala seviyorum!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
17:16
İntörn doktor Nida Nur Nergiz’i sakat bırakmıştı! İfadesi şaşkınlık yarattı: Hala seviyorum!
Mersin'de intörn doktor Nida Nur Nergiz, eski erkek arkadaşı Ersin Karakuş tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı. Genç kızın bir bacağı ampüte edilirken saldırgan tutukklandı. Hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ersin Karakuş'un savunması şok etkisi yarattı: Kendisini hala seviyorum!