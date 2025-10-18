Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2026 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman alınacak, başladı mı?
Giriş Tarihi: 18.10.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 11:00

İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2026 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman alınacak, başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılında sağlayacağı İOKBS bursları şimdiden araştırma konusu oldu. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan burs yardımı her yıl MEB tarafından düzenlenen sınavla gerçekleştiriliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için başvurular e-Okul ve meb.gov.tr üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, 2026 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman alınacak, başladı mı? İşte, İOKBS başvuru tarihleri hakkında detaylar.

İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2026 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman alınacak, başladı mı?

2026 yılı bursluluk sınavı için MEB tarafından yapılan açıklamalar takip ediliyor. Başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili olarak İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman alınacak, başladı mı soruları mercek altına alınıyor. İşte 2026 İOKBS başvuru tarihleri hakkında son durum.

İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2026 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman alınacak, başladı mı?

2026 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

2026 yılı sınav takvimi henüz açıklanmadığı için 2026 İOKBS tarihi de belli değil.

2025 yılında ise İOKBS Bursluluk Sınavı 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2026 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman alınacak, başladı mı?

İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İOKBS başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Bursluluk Sınavı 2025 başvuruları 10 Şubat - 3 Mart 2024 tarihlerinde yapılmıştı.

2026 başvurularının da Şubat ayında başlaması bekleniyor.

İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2026 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman alınacak, başladı mı?

Başvurular https://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden alınıyor. Sınav giriş belgeleri de sınavdan 7 gün önce erişime açılıyor.

İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2026 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman alınacak, başladı mı?

BAŞVURU ŞARTLARI
2025 yılında İOKBS için gerekli koşullar şöyleydi:

- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak

- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları
ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak

- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası
almamış olmak

- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul
pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun
bulunmak. Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 mali yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüz doksan beş bin) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile
gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.