İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2026 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman alınacak, başladı mı?

BAŞVURU ŞARTLARI

2025 yılında İOKBS için gerekli koşullar şöyleydi:

- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak

- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları

ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak

- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası

almamış olmak

- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul

pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun

bulunmak. Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 mali yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüz doksan beş bin) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile

gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.