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Giriş Tarihi: 24.05.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 13:36

İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sınav sonuçları açıklandığında öğrenciler, sorgulama işlemlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden yapabilecek. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman ilan edilecek?

İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2025 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) sonuçlarının, Mayıs ayı sonunda açıklanması bekleniyor. Sınavda başarılı olan öğrencilere yönelik burs ödemeleri ise Ekim ayından itibaren yapılacak.Sonuçların ilan edilmesinin ardından, öğrenciler sınavla ilgili itirazlarını 5 gün içerisinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) resmi internet sitesi üzerinden iletebilecek. Peki, 2025 İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İOKBS sonuçlarını 30 Mayıs Cuma günü resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden duyuracak. Sonuç belgeleri, öğrencinin ya da velisinin talebi doğrultusunda okul müdürlüklerinden mühürlü ve imzalı olarak temin edilebilecek.

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İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

İOKBS BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?
İlk burs ödemeleri, bursluluk sınavının kazanılıp okula kayıt yaptırıldığı tarihi takip eden Ekim ayı başında ödenir.

İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA

Öğrenci ve veliler, sınav sonuçlarına itiraz etmek istiyorlarsa, sonuçların ÖDSGM tarafından açıklanmasının ardından 5 iş günü içerisinde gerekli başvurularını yapmalıdır. İtiraz işlemi için Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank'a 50 TL ücret yatırılması gerekmektedir.

İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?