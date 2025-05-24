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İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
13:36
İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sınav sonuçları açıklandığında öğrenciler, sorgulama işlemlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden yapabilecek. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman ilan edilecek?