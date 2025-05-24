İOKBS SONUÇ TARİHİ 2025: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2025 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) sonuçlarının, Mayıs ayı sonunda açıklanması bekleniyor. Sınavda başarılı olan öğrencilere yönelik burs ödemeleri ise Ekim ayından itibaren yapılacak.Sonuçların ilan edilmesinin ardından, öğrenciler sınavla ilgili itirazlarını 5 gün içerisinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) resmi internet sitesi üzerinden iletebilecek. Peki, 2025 İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...