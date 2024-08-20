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Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:43

iPhone 16 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 16 ile gelecek yeni güncellemeler ve özellikler ne?

Apple, teknoloji dünyasının devlerinden biri olarak iPhone serisinin yeni üyesi iPhone 16'yı tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 16'nın ne zaman çıkacağı, teknoloji dünyasının en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Yenilikçi özellikleri ve daha geniş ekranıyla dikkat çeken iPhone 16'nın çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı hakkında araştırmalar şimdiden başladı. Yakın zamanda tanıtılması beklenen bu yeni modelin öne çıkan özellikleri teknoloji meraklıları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki Apple iphone 16'yı ne zaman tanıtacak, satışlar ne zaman başlayacak, İphone 16 ile gelecek yeni özellikler ve güncellemeler ne?

iPhone 16 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 16 ile gelecek yeni güncellemeler ve özellikler ne?

Dünyanın teknoloji devleri arasında yer alan Apple, iPhone serisinin yeni üyesi olan iPhone 16'yı teknolojiseverlerin karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Yenilikçi özellikleri ve daha geniş ekranıyla dikkat çeken iPhone 16'nın çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı hakkında araştırmalar şimdiden başladı. Kullanıcılar, iPhone 16'nın sunacağı yeni özellikler ve iOS 18 işletim sisteminin getireceği yenilikler konusunda heyecanlı. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak, yeni özellikleri neler? İşte, konuyla ilişkin detaylar haberin devamında...

iPhone 16 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 16 ile gelecek yeni güncellemeler ve özellikler ne?

IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple yeni modeli iPhone 16 ile teknoloji dünyasında büyük heyecan ve fark yaratmaya hazırlanıyor. Apple yetkilileri tarafından iPhone 16'ya dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ortaya atılan iddalara göre, iPhone 16'nın Eylül 2024'te lansmanının yapılması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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iPhone 16 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 16 ile gelecek yeni güncellemeler ve özellikler ne?

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple iPhone serisine devrim niteliğinde geliştirmeler ve güncellemeler yapmayı hedefliyor. Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler özellikle kullanıcıların ve teknolojiseverlerin dikkatlerini çekiyor. İşte iPhone 16 ile gelecek sayısız yenilikten bazıları şöyle;

iPhone 16 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 16 ile gelecek yeni güncellemeler ve özellikler ne?

CAPTURE DÜĞMESİ
iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi.

Bu düğme, sadece fotoğraf çekmeye yaramayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.

EKRAN İYİLEŞTİRMELERİ
iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor.Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyor.

iPhone 16 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 16 ile gelecek yeni güncellemeler ve özellikler ne?

A18 PRO İŞLEMCİSİ VE YAPAY ZEKA
iPhone 16 Pro modellerinin A18 Pro işlemcisi ile donatılacağı ve bu sayede yapay zeka fonksiyonlarının daha hızlı ve verimli çalışacağı düşünülüyor.

48MP ULTRA GENİŞ AÇILI KAMERA
Pro modellerinde 48MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen yeni bir telefoto sensörü gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor. Bu, zoom yeteneklerini ve genel fotoğraf kalitesini artırabilir.

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