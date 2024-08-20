Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
15:43
iPhone 16 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 16 ile gelecek yeni güncellemeler ve özellikler ne?
Apple, teknoloji dünyasının devlerinden biri olarak iPhone serisinin yeni üyesi iPhone 16'yı tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 16'nın ne zaman çıkacağı, teknoloji dünyasının en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Yenilikçi özellikleri ve daha geniş ekranıyla dikkat çeken iPhone 16'nın çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı hakkında araştırmalar şimdiden başladı. Yakın zamanda tanıtılması beklenen bu yeni modelin öne çıkan özellikleri teknoloji meraklıları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki Apple iphone 16'yı ne zaman tanıtacak, satışlar ne zaman başlayacak, İphone 16 ile gelecek yeni özellikler ve güncellemeler ne?