iPhone 16 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 16 ile gelecek yeni güncellemeler ve özellikler ne?

CAPTURE DÜĞMESİ

iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi.

Bu düğme, sadece fotoğraf çekmeye yaramayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.

EKRAN İYİLEŞTİRMELERİ

iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor.Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyor.