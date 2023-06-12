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Haberler Yaşam Yeni iPhone fiyatları 2023 güncel liste: iPhone 11, 12, 13, 14 pro, pro max fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı telefon kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 14:12

Yeni iPhone fiyatları 2023 güncel liste: iPhone 11, 12, 13, 14 pro, pro max fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı telefon kaç TL?

Apple iPhone fiyatları zamlı liste ile araştırılıyor. Son yapılan yüzde 10 oranındaki zam ardından fiyatlar güncellendi. Yeni fiyatlar gündemdeki yerini aldı. iPhone 11, 12, 13, 14 pro, plus, pro max fiyatları markanın en çok araştırılan ürünleri arasında yer alıyor. Apple'ın zam kararı telefon fiyatları yanı sıra bilgisayar, kulaklık, tablet gibi ürünlerde de etkili oldu. En pahalı ve en ucuz iPhone fiyatı ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt arıyor. İşte, yeni iPhone fiyatları güncel 2023 listesi…

Yeni iPhone fiyatları 2023 güncel liste: iPhone 11, 12, 13, 14 pro, pro max fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı telefon kaç TL?

11, 12, 13, 14 iPhone fiyat listesi pro, pro max olarak ayrı ayrı sorgulanıyor. Geçtiğimiz günlerde Apple'dan gelen zam kararı sonrası fiyatlar yeniden güncelleme aldı. Zamlı iPhone fiyatları güncel liste araştırılıyor. Tüm ürünlerde uygulanan zam sonrası alışveriş yapacaklar yeni fiyatları sorguluyor. En ucuz iPhone fiyatı 21 bin TL seviyesine ulaşmış durumda. İşte, yeni fiyatlar…

Yeni iPhone fiyatları 2023 güncel liste: iPhone 11, 12, 13, 14 pro, pro max fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı telefon kaç TL?

IPHONE FİYATLARI SON DURUM

iPHONE 14 FİYATLARI

128 GB- 37.999 TL --> 42.499 TL

256 GB- 40.999 TL --> 45.999 TL

512 GB- 46.999 TL --> 52.999 TL

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Yeni iPhone fiyatları 2023 güncel liste: iPhone 11, 12, 13, 14 pro, pro max fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı telefon kaç TL?

iPHONE 14 PLUS FİYATLARI

128 GB- 41.999 TL --> 46.999 TL

256 GB- 44.999 TL --> 50.499 TL

512 GB- 50.999 TL --> 57.499 TL

Yeni iPhone fiyatları 2023 güncel liste: iPhone 11, 12, 13, 14 pro, pro max fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı telefon kaç TL?

iPHONE 14 PRO FİYATLARI

128 GB- 48.999 TL --> 54.999 TL

256 GB- 51.999 TL --> 58.499 TL

512 GB- 57.999 TL --> 65.499 TL

1 TB- 63.999 TL --> 72.488 TL

Yeni iPhone fiyatları 2023 güncel liste: iPhone 11, 12, 13, 14 pro, pro max fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı telefon kaç TL?

iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI

128 GB- 52.999 TL --> 58.999 TL

256 GB- 55.999 TL --> 62.499 TL

512 GB- 61.999 TL --> 69.499 TL

1 TB- 67.999 TL --> 76.499 TL

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