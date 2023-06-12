Haberler Yaşam Yeni iPhone fiyatları 2023 güncel liste: iPhone 11, 12, 13, 14 pro, pro max fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı telefon kaç TL?

Giriş Tarihi: 12.06.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 14:12

Yeni iPhone fiyatları 2023 güncel liste: iPhone 11, 12, 13, 14 pro, pro max fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı telefon kaç TL?

Apple iPhone fiyatları zamlı liste ile araştırılıyor. Son yapılan yüzde 10 oranındaki zam ardından fiyatlar güncellendi. Yeni fiyatlar gündemdeki yerini aldı. iPhone 11, 12, 13, 14 pro, plus, pro max fiyatları markanın en çok araştırılan ürünleri arasında yer alıyor. Apple'ın zam kararı telefon fiyatları yanı sıra bilgisayar, kulaklık, tablet gibi ürünlerde de etkili oldu. En pahalı ve en ucuz iPhone fiyatı ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt arıyor. İşte, yeni iPhone fiyatları güncel 2023 listesi…