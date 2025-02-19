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Haberler Yaşam İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY ve AJET duyurdu! 20-21-22 Şubat’ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 16:57 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:15

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY ve AJET duyurdu! 20-21-22 Şubat’ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?

Kötü hava koşulları, hava trafiğinde aksamalara yol açtı. THY ve Ajet, 20-21-22 Şubat 2025 tarihli uçuşlarıyla ilgili iptal duyuruları yaparken, Sabiha Gökçen Havalimanı da bu tarihlerdeki uçuşlarını azaltma kararı aldı. İstanbul'u etki altına alan beklenen kar yağışı nedeniyle iptal edilen uçuşlarla ilgili en güncel bilgilere, havayolu şirketlerinin resmi web sitelerinden ulaşılabiliyor. Peki, THY-Ajet uçuşlarından hangileri iptal oldu? İşte İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iptal edilen seferlerle ilgili ayrıntılar

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY ve AJET duyurdu! 20-21-22 Şubat’ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?

Sabiha Gökçen Havalimanı ve THY'nin ardından Ajet de 20-21-22 Şubat tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan uçuşlarla ilgili iptal duyurusu yaptı. İç hatlar ve dış hatlar için bilet alan yolcular, "Uçuşlar iptal mi?" sorusunu sorarken, İstanbul'u etkisi altına kar yağışı nedeniyle bazı uçuşların azaltılacağı bildirildi. HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde değişiklik yaşanabileceği ifade edildi. Peki, 20-21-22 Şubat 2025 tarihli hangi uçuşlar iptal oldu?

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY ve AJET duyurdu! 20-21-22 Şubat’ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?

AJET UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ!

AJet, İstanbul'da etkili olan ve yarın da sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle yarın ve cuma günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) İstanbul'da kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edilmesi yönündeki dünkü kararına istinaden, yarın ve 21 Şubat Cuma günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu tarihlerde seyahat edecek yolcuların uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiyi "ajet.com" ve şirketin mobil uygulamasındaki uçuş sorgulama bölümünden kontrol etmeleri istendi.

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İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY ve AJET duyurdu! 20-21-22 Şubat’ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?

THY BEKLENEN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE BAZI UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ!

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın bazı uçuşlarının iptal edildiği duyuruldu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY ve AJET duyurdu! 20-21-22 Şubat’ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR AZALTILDI!

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 20 Şubat Perşembe uçuşların yüzde 10'unun, 21 Şubat Cuma ise yüzde 15'inin iptal edileceği duyuruldu.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY ve AJET duyurdu! 20-21-22 Şubat’ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?

İPTAL OLAN UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

THY ve AJet'in iptal olan uçak seferlerini web sitelerini takip ederek öğrenebilirsiniz.

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