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İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY ve AJET duyurdu! 20-21-22 Şubat’ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
17:15
İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY ve AJET duyurdu! 20-21-22 Şubat’ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal edildi?
Kötü hava koşulları, hava trafiğinde aksamalara yol açtı. THY ve Ajet, 20-21-22 Şubat 2025 tarihli uçuşlarıyla ilgili iptal duyuruları yaparken, Sabiha Gökçen Havalimanı da bu tarihlerdeki uçuşlarını azaltma kararı aldı. İstanbul'u etki altına alan beklenen kar yağışı nedeniyle iptal edilen uçuşlarla ilgili en güncel bilgilere, havayolu şirketlerinin resmi web sitelerinden ulaşılabiliyor. Peki, THY-Ajet uçuşlarından hangileri iptal oldu? İşte İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iptal edilen seferlerle ilgili ayrıntılar