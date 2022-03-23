Haberler
Yaşam
İrlandalı boksöre saldıran şüpheli kendini Hasan Can Kaya'nın programında ihbar etti
Giriş Tarihi: 23.03.2022 12:12
Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
12:14
İrlandalı boksöre saldıran şüpheli kendini Hasan Can Kaya'nın programında ihbar etti
İrlandalı boksör olarak tanınan Mohammed Fadeldabbous'a saldırdığını bir televizyonda yayınlanan şov programında itiraf eden kişi hakkında, İrlandalı boksörün avukatı savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şovmen Hasan Can tarafından sorulan soruya katılanlardan biri "Arkadaşın kavgasına giderken 15 kişi İrlandalı boksörden dayak yedik. Aksaray'da baklavacıydım. Dişleri dökülen de sebzeciydi" dedi. İrlandalı boksörün avukatı, şahsın tespit edilerek kasten yaralama suçundan yargılanmasını istedi.