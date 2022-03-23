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Haberler Yaşam İrlandalı boksöre saldıran şüpheli kendini Hasan Can Kaya'nın programında ihbar etti
Giriş Tarihi: 23.03.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 12:14

İrlandalı boksöre saldıran şüpheli kendini Hasan Can Kaya'nın programında ihbar etti

İrlandalı boksör olarak tanınan Mohammed Fadeldabbous'a saldırdığını bir televizyonda yayınlanan şov programında itiraf eden kişi hakkında, İrlandalı boksörün avukatı savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şovmen Hasan Can tarafından sorulan soruya katılanlardan biri "Arkadaşın kavgasına giderken 15 kişi İrlandalı boksörden dayak yedik. Aksaray'da baklavacıydım. Dişleri dökülen de sebzeciydi" dedi. İrlandalı boksörün avukatı, şahsın tespit edilerek kasten yaralama suçundan yargılanmasını istedi.

DENİZ YUSUFOĞLU
İrlandalı boksöre saldıran şüpheli kendini Hasan Can Kaya’nın programında ihbar etti

Türkiye'ye turistik amaçlı gelen Kuveyt doğumlu İrlanda vatandaşı Mohammed Fadeldabbous, 1 Ağustos 2015'te Aksaray'dan Yusufpaşa istikametine giderken şüpheli Şenol Palan'nın işlettiği meydan büfe isimli işyerinin buzdolabından su almak isterken dolaptaki suların bir kısmının yere düşürmüştü. Bunun üzerine tartışmış Mohammed Fadeldabbous ile çevre esnafı ile tartışma sonucu kendini kavganın içinde bulmuştu.

İrlandalı boksöre saldıran şüpheli kendini Hasan Can Kaya’nın programında ihbar etti

15 KİŞİ SALDIRMIŞTI

Mohammed Fadeldabbous kendisine saldıran 15 kişiye tek başına karşı koyması üzerine kamuoyunda "İrlandalı boksör" olarak tanınmıştı. İşyeri sahibi Şenol Palan'ın etrafında bulunan diğer seyyar satıcı ve esnaf, aynı suçu işleme iradesi ve işbirliği içerisinde, saldırı ve savunma amaçlı silahtan sayılan tahta, sopa, sandalye, tartı kiloları ve benzerleri ile Mohammed Fadeldabbous'a saldırmışlar ve Fadeldabbous'u vücudunun değişik yerlerinden yaralamışlardı.

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İrlandalı boksöre saldıran şüpheli kendini Hasan Can Kaya’nın programında ihbar etti

TESPİT EDİLEN İKİ KİŞİ CEZA ALMIŞTI

Şüphelilerin bir kısmı tespit edilememişti. İrlandalı boksör avukatı Gökhan Cindemir aracılığıyla kendisine saldıranlardan şikayetçi olmuştu.

İrlandalı boksöre saldıran şüpheli kendini Hasan Can Kaya’nın programında ihbar etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iki şüpheli hakkında kasten yaralama suçundan iddianame düzenlemişti. Şenol Palan'ın Fadeldabbous'a sopayla vurduğunu ve kolunu kırdığını belirterek, "Kasten yaralama suçundan" 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanık Şerafettin Özbey ile sanık Mohammad Raie'nin ise İrlandallı'ya tekme ve yumruk attıklarının sabit olduğu gerekçesiyle 5 bin TL adli para cezasına çarptırılmış, ceza ertelenmişti.

İrlandalı boksöre saldıran şüpheli kendini Hasan Can Kaya’nın programında ihbar etti

ŞOV PROGRAMINDA KENDİNİ İHBAR ETTİ

İrlandalı boksöre saldıranlar arasında bulunan ancak kimlik tespiti yapılamamış olan kişiler arasından bir kişi özel bir kanalda yayınlanan 'Konuşanlar' isimli bir komedi programına katılarak yaşanan olayda yer aldığını açıkça ifade etmesi üzerine Fadeldabbous'un avukatı Gökhan Cindemir bu kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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