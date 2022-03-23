İrlandalı boksöre saldıran şüpheli kendini Hasan Can Kaya’nın programında ihbar etti

15 KİŞİ SALDIRMIŞTI

Mohammed Fadeldabbous kendisine saldıran 15 kişiye tek başına karşı koyması üzerine kamuoyunda "İrlandalı boksör" olarak tanınmıştı. İşyeri sahibi Şenol Palan'ın etrafında bulunan diğer seyyar satıcı ve esnaf, aynı suçu işleme iradesi ve işbirliği içerisinde, saldırı ve savunma amaçlı silahtan sayılan tahta, sopa, sandalye, tartı kiloları ve benzerleri ile Mohammed Fadeldabbous'a saldırmışlar ve Fadeldabbous'u vücudunun değişik yerlerinden yaralamışlardı.