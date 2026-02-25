Haberler
Giriş Tarihi: 25.02.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 14:49
İş adamı Aras Yılmaz cinayetinde soruşturma tamamlandı: Vahşeti adım adım planlamışlar!
İstanbul'da bir alışveriş merkezi önünde iş adamı Aras Yılmaz'ın aracının önünün kesilerek silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre Battal'ın olay günü şüpheli Mert Akçay'ı, husumetli olduğu Aras Yılmaz'ı öldürmesi karşılığında 1 milyon lira para vereceği hususunda ikna ettiği belirtildi. İddianamede, azmettiren şüpheliye müebbet, öldüren şüpheliye ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.