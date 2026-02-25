Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İş adamı Aras Yılmaz cinayetinde soruşturma tamamlandı: Vahşeti adım adım planlamışlar!
Giriş Tarihi: 25.02.2026 14:44 Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 14:49

İş adamı Aras Yılmaz cinayetinde soruşturma tamamlandı: Vahşeti adım adım planlamışlar!

İstanbul'da bir alışveriş merkezi önünde iş adamı Aras Yılmaz'ın aracının önünün kesilerek silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre Battal'ın olay günü şüpheli Mert Akçay'ı, husumetli olduğu Aras Yılmaz'ı öldürmesi karşılığında 1 milyon lira para vereceği hususunda ikna ettiği belirtildi. İddianamede, azmettiren şüpheliye müebbet, öldüren şüpheliye ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İHA
İstanbul Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde 8 Aralık 2024'de iş insanı Aras Yılmaz'ın aracının önünün kesilerek silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Aras Yılmaz 'maktul', 3 kişi 'müşteki' ve Burak Kuzu, Emre Battal, Kerem Uçar, Mert Akçay ve Öner Önal ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

1 MİLYON LİRAYA KATİL TUTTU

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre Battal'ın olay günü şüpheli Mert Akçay'ı, husumetli olduğu Aras Yılmaz'ı öldürmesi karşılığında 1 milyon lira para vereceği hususunda ikna ettiği, Battal'ın motosiklet ve silahı şüpheli Akçay'a temin ettirdiği anlatıldı.

Şüpheli Akçay'ın olay günü Yılmaz'ın bulunduğu işletme önünde yaklaşık 2 saat beklediği, bölgede dolaşarak keşif yaptığı, daha sonra işten çıkan Yılmaz'ın aracını takip etmeye başladığı kaydedildi.

SİLAHLA ÖLDÜRDÜ, KAÇARKEN MOTOSİKLET İLE ARAÇ YAĞMALAMAYA ÇALIŞTI

Şüpheli Mert Akçay'ın bir süre Aras Yılmaz'ın aracını takip ettiğinin belirtildiği iddianamede, aracı geçip aradaki mesafenin açılmasını sağladığı, Yılmaz'ın güzergahı üzerinde pusu kurduğu, daha sonra önünü keserek silahla Yılmaz'a ateş ettiği ve ölümüne neden olduğu aktarıldı.

Görseldeki: İş adamı Aras Yılmaz

Şüpheli Akçay'ın daha sonra olay yerinden kaçtığı sırada müştekilerden Kerem G.'nin kullandığı motosiklet ile Mücahit G.'nin kullandığı aracı müştekilerin rızaları dışında almaya çalıştığı ancak neticeye ulaşamadığı ifade edildi.

AZMETTİRİCİ ŞÜPHELİNİN YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İddianamede, şüphelilerden Öner Önal'ın olay günü şüpheli Akçay'ın kullanmış olduğu motosikleti şüpheli Burak Kuzu'yla birlikte Akçay'a temin ettikleri, şüpheliler Kerem Uçar ile Öner Önal'ın, Akçay'ın Yılmaz'ı öldürdükten sonra saklandığı yerden alıp kaçmasına yardım etmek amacıyla şüphelinin saklandığı yere geldiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Ayrıca, şüpheli Emre Battal hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen bugüne dek yakalamasının mümkün olmadığı aktarıldı.

AZMETTİRENE MÜEBBET, ÖLDÜRENE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Emre Battal'ın 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezasına, şüpheliler Burak Kuzu, Kerem Uçar ve Önder Önal'ın 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Mert Akçay'ın ise 'tasarlayarak kasten öldürme', 'silahla kendini tanınmayacak bir hale sokarak yol kesmek suretiyle gece vakti yağmaya teşebbüs' ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile toplamda 4 yıl 6 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

