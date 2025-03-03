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Giriş Tarihi: 03.03.2025 08:48 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 08:48

İş arayan Erva'yı katletti! Cani için istenen ceza belli oldu!

İstanbul'da, internette iş arayan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı sahte bir sosyal medya hesabıyla kandırarak evine çağırıp öldüren 43 yaşındaki Fethi Dağlı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezlekede Dağlı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme" suçundan istenen ceza belli oldu...

HUZEYFE ATICI
İş arayan Erva’yı katletti! Cani için istenen ceza belli oldu!

Geçtiğimiz yıl haziran ayında iş arayan Erva Raziye Asar, sosyal medyada "İş arıyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu ilanı gören Fethi Dağlı, sahte bir sosyal medya hesabı açarak kendisini "Şule" isimli bir kadın olarak tanıttı. Ev temizliği bahanesiyle Asar'ı evine çağırdı. O günden sonra genç kadından haber alınamadı.

İş arayan Erva’yı katletti! Cani için istenen ceza belli oldu!

"EVİME GELDİ, KAHVALTI YAPTIK..."

Annesi Nazik Asar, kızından uzun süre haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Asar'ın en son Fethi Dağlı'nın evine girdiğini tespit etti. Ancak genç kadın bir daha oradan çıkmamıştı. Yakalanan Dağlı, ilk başta cinayeti inkâr etti ve "Evime geldi, kahvaltı yaptık, sonra gitti." dedi. Ancak çelişkili ifadeleri nedeniyle derinleştirilen soruşturma sonucu cinayeti itiraf etti.

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İş arayan Erva’yı katletti! Cani için istenen ceza belli oldu!

CİNAYETTEN SONRAKİ 20 GÜN HAYATINA DEVAM ETTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, Fethi Dağlı'nın cinayetten sonra 20 gün boyunca hayatına normal şekilde devam ettiğini ortaya koydu. Polis, olay günü kameraları incelediğinde Erva Raziye Asar'ın sabah saat 09.00'da Dağlı'nın evine girdiğini, ancak bir daha çıkmadığını tespit etti. Saat 11.00 sıralarında ise Dağlı, elinde içinde siyah çöp poşetleri olan market poşetleriyle sokağa çıktı.

İş arayan Erva’yı katletti! Cani için istenen ceza belli oldu!

"İP İLE BOĞDUM, TUVALETE GÖTÜRÜP PARÇALADIM"

Şüpheli Dağlı, cinayeti şu sözlerle itiraf etti:
"Erva benimle cinsel ilişkiye girmek istedi, kabul etmedim. Bunun üzerine bana 'Ben yapacağımı bilirim, tecavüz ettiğini söyleyeceğim' dedi. Bunun üzerine ip ile boğdum. Tuvalete götürüp ekmek bıçağı ile parçalara ayırdım. Cesedi koli ve poşetlere koyarak inşaata attım."

İş arayan Erva’yı katletti! Cani için istenen ceza belli oldu!

CESEDİN PARÇALARI ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI

Cinayeti gizlemek için genç kadının telefonunu kullanarak ailesine mesajlar yazdığı da tespit edilen Dağlı'nın, cesedi 8 parçaya ayırarak derin dondurucuda sakladığı belirlendi. Daha sonra çalıştığı iş yerinin yakınındaki bir inşaatın su dolu asansör boşluğuna attı.