İş arayan Erva’yı katletti! Cani için istenen ceza belli oldu!

"İP İLE BOĞDUM, TUVALETE GÖTÜRÜP PARÇALADIM"

Şüpheli Dağlı, cinayeti şu sözlerle itiraf etti:

"Erva benimle cinsel ilişkiye girmek istedi, kabul etmedim. Bunun üzerine bana 'Ben yapacağımı bilirim, tecavüz ettiğini söyleyeceğim' dedi. Bunun üzerine ip ile boğdum. Tuvalete götürüp ekmek bıçağı ile parçalara ayırdım. Cesedi koli ve poşetlere koyarak inşaata attım."