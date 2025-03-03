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İş arayan Erva'yı katletti! Cani için istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
08:48
İş arayan Erva'yı katletti! Cani için istenen ceza belli oldu!
İstanbul'da, internette iş arayan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı sahte bir sosyal medya hesabıyla kandırarak evine çağırıp öldüren 43 yaşındaki Fethi Dağlı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezlekede Dağlı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme" suçundan istenen ceza belli oldu...