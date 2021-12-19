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Giriş Tarihi: 19.12.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 12:07

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından duyurulacak olan İSG sonuçları için geri sayım başladı. 12 Aralık'ta sona eren İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları için gözler ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sınav sürecinin sona ermesi ardından gözler, ÖSYM tarafından İş Güvenliği Uzmanlığı sınav soruları ve cevapları kısa sürede duyurulmuştu. Peki İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler...

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı

İSG sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. ÖSYM tarafından düzenlenen İSG 2. Dönem sınavının sonrası sorular ve cevaplar adayların erişimine açılmıştı. 12 Aralık'ta sona eren İş Güvenliği sınavı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler. Peki İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı

İSG SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ OLDU!

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 6 Ocak 2022'de duyurulacak. Sınava katılım gösteren adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

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İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı

SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Sınava katılım gösteren adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı

İSG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"12 Aralık 2021 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2021-İSG/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Aralık 2021 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı
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