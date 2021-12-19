Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından duyurulacak olan İSG sonuçları için geri sayım başladı. 12 Aralık'ta sona eren İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları için gözler ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sınav sürecinin sona ermesi ardından gözler, ÖSYM tarafından İş Güvenliği Uzmanlığı sınav soruları ve cevapları kısa sürede duyurulmuştu. Peki İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler...