İSG sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. ÖSYM tarafından düzenlenen İSG 2. Dönem sınavının sonrası sorular ve cevaplar adayların erişimine açılmıştı. 12 Aralık'ta sona eren İş Güvenliği sınavı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler. Peki İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı