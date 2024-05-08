İŞKUR 156.888 personel işçi alımında başvuru adımları... Açık iş ilanları listesinde KPSS şartsız yüzlerce meslek

Aşçı, operatör, elektrikçi, teknisyen, büro memuru, garson, bulaşıkçı, güvenlik görevlisi, şoför gibi pek çok mesleğin bulunduğu personel alımında başvurular alınmaya devam ediyor.

Peki; İŞKUR üzerinden bir iş ilanına nasıl başvurulur?