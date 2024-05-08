Haberler
Yaşam
İŞKUR 156.888 personel işçi alımında başvuru adımları... Açık iş ilanları listesinde KPSS şartsız yüzlerce meslek
Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
15:27
İŞKUR 156.888 personel işçi alımında başvuru adımları... Açık iş ilanları listesinde KPSS şartsız yüzlerce meslek
İŞKUR 156.888 personel alımında başvurular e-şube üzerinden alınıyor. KPSS şartsız yüzlerce branşın yanı sıra kamudaki ilanların da yer aldığı Türkiye İş Kurumu işçi ve işvereni bir araya getiriyor. Büro personeli, elektrikçi, güvenlik ve koruma, temizlik görevlisi gibi pek çok branşla birlikte ahşap kalıpçı, alüminyum doğramacı gibi az duyulan meslekler de iş ilanları listesinde. İşte, İŞKUR personel alımı branş ve kontenjanları...