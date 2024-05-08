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Haberler Yaşam İŞKUR 156.888 personel işçi alımında başvuru adımları... Açık iş ilanları listesinde KPSS şartsız yüzlerce meslek
Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 15:27

İŞKUR 156.888 personel işçi alımında başvuru adımları... Açık iş ilanları listesinde KPSS şartsız yüzlerce meslek

İŞKUR 156.888 personel alımında başvurular e-şube üzerinden alınıyor. KPSS şartsız yüzlerce branşın yanı sıra kamudaki ilanların da yer aldığı Türkiye İş Kurumu işçi ve işvereni bir araya getiriyor. Büro personeli, elektrikçi, güvenlik ve koruma, temizlik görevlisi gibi pek çok branşla birlikte ahşap kalıpçı, alüminyum doğramacı gibi az duyulan meslekler de iş ilanları listesinde. İşte, İŞKUR personel alımı branş ve kontenjanları...

İŞKUR 156.888 personel işçi alımında başvuru adımları... Açık iş ilanları listesinde KPSS şartsız yüzlerce meslek

İŞKUR 156 bini aşan personel alımı açık iş ilanlarını yayımladı. Başvurusu açık olan branşlarda şartlar sorgulanıyor. E-şube üzerinden iş arayan konumuna gelerek yapılan başvurular takip ediliyor. İşte, İŞKUR personel alımı ilanlarına başvuru adımları...

İŞKUR 156.888 personel işçi alımında başvuru adımları... Açık iş ilanları listesinde KPSS şartsız yüzlerce meslek

İŞKUR'DA 156 BİNİ AŞAN AÇIK İŞ İLANI!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları üzerinden yüzlerce branşta yüzlerce alıma yer veriyor. Mayıs ayı itibarıyla İŞKUR'da tam 156 bin 888 iş ilanı bulunuyor.

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İŞKUR 156.888 personel işçi alımında başvuru adımları... Açık iş ilanları listesinde KPSS şartsız yüzlerce meslek

Aşçı, operatör, elektrikçi, teknisyen, büro memuru, garson, bulaşıkçı, güvenlik görevlisi, şoför gibi pek çok mesleğin bulunduğu personel alımında başvurular alınmaya devam ediyor.

Peki; İŞKUR üzerinden bir iş ilanına nasıl başvurulur?

İŞKUR 156.888 personel işçi alımında başvuru adımları... Açık iş ilanları listesinde KPSS şartsız yüzlerce meslek
  • İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine girerek internet şubesini seçin
  • İŞKUR e-devlet sistemi üzerinden kayıt sayfasına ulaşın.
  • Üyelik bilgilerini girdikten sonra aktif iş arayan olarak profilinizi güncelleyin.

İŞKUR 156.888 personel işçi alımında başvuru adımları... Açık iş ilanları listesinde KPSS şartsız yüzlerce meslek
  • Kendinize uygun meslek, pozisyon ve şehri seçerek arama yapın.
  • Öğrenim durumunuzu sisteme işleyin.
  • Açık iş ilanlarından birini seçin ve başvuru şartlarını kontrol edin.
  • Özel bir durumunuz varsa belirtin.
  • Size en uygun iş ilanına başvurunuzu gönderin.
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