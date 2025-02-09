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Giriş Tarihi: 09.02.2025 19:29 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 19:29

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025 Gençlik Programı şartları neler?

İŞKUR Gençlik Programı 4 Şubat 2025 tarihi itibarıyla devreye alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre, bu yıl 200 bin üniversiteli gencin programa katılması planlanırken, önümüzdeki dört yıl içinde toplamda 1 milyon gencin bu fırsattan yararlanması hedefleniyor. Program kapsamında katılımcılar, aynı anda başka bir işte sigortalı olarak çalışabilecek. Peki, İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular başladı mı, ne zaman ve nereden başvurulur?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025 Gençlik Programı şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarını sürdürüyorlarken kendilerini geliştirme imkanı tanıyacak. Program sayesinde gençler, çalıştıkları süre boyunca destek ödemesi alabilecek. İŞKUR Gençlik Programı hakkında detaylı bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, başvuru tarihleri ve başvuru şartlarını açıkladı. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman yapılacak, nasıl başvurulacak ve başvuru koşulları neler? İşte, ayrıntılar...

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025 Gençlik Programı şartları neler?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat Salı günü itibarıyla üniversite öğrencilerine yönelik olarak başlatılan İŞKUR Gençlik Programı'nın hayata geçtiğini duyurdu. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Üniversite öğrencileri için geliştirdiğimiz İŞKUR Gençlik Programı'nı bugün itibarıyla uygulamaya alıyoruz. Bu program sayesinde gençlerimiz, eğitim hayatlarını sürdürürken aynı zamanda çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar" şeklinde konuştu.

İŞKUR Gençlik Programı ile öğrenciler, araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projeler, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi pek çok alanda pratik bilgi ve deneyim kazanacaklar. Başkan Erdoğan, programın üniversitelerin kendi öğrencilerine özel olarak haftada en fazla 3 gün kısmi süreli bir katılım modeliyle uygulanacağını belirtti.

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İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025 Gençlik Programı şartları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, program başvurularının bir hafta içinde başlayacağını duyurdu. Başvuruların 10-14 Şubat tarihleri arasında alınması bekleniyor.

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İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025 Gençlik Programı şartları neler?

İŞKUR ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

İŞKUR Gençlik Programı, gençlerin iş gücü piyasasında deneyim kazanmaları için fırsatlar sunmaktadır. İŞKUR Gençlik Platformu ve İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden başvurular yapılabilmektedir. Her üniversite, öğrencilerine haftalık en fazla 3 gün çalışma imkanı sağlayacak.

Programa katılan gençlere, günlük 1.083 TL ödeme yapılacaktır. Öğrenciler, programa ayda 5 gün katıldıklarında yaklaşık 5.415 TL, 14 gün katıldıklarında ise yaklaşık 15.162 TL gelir desteği alabileceklerdir. Ayrıca, program süresince öğrencilerin sigorta primlerini işveren olarak İŞKUR karşılayacaktır.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025 Gençlik Programı şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)

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