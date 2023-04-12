İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi İŞKUR tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2. Etap kapsamında 31 bin 600 personel alımı tercih sonuçları açıklandı. Bu gelişme sonrası gözler 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak soruları yanıt arıyor. Temizlik ve güvenlik görevlisi, marangoz gibi branşlara yapılacak alım için başvurular, 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleşmişti. Kura tarihi Bakan Koca tarafından açıklanırken asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler bekleniyor. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2023