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Giriş Tarihi: 12.04.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 15:23

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi İŞKUR tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2. Etap kapsamında 31 bin 600 personel alımı tercih sonuçları açıklandı. Bu gelişme sonrası gözler 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak soruları yanıt arıyor. Temizlik ve güvenlik görevlisi, marangoz gibi branşlara yapılacak alım için başvurular, 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleşmişti. Kura tarihi Bakan Koca tarafından açıklanırken asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler bekleniyor. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2023

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. 31 bin 600 personel alımı tercih sonuçları geçtiğimiz gün açıklanırken gözler 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuru sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. Mart ayında başvurularını gerçekleştiren binlerce aday İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak sorularına yanıt arıyor. güvenlik ve temizlik görevlisi, hasta karşılama personeli, marangoz gibi pek çok kadro için Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu. Ankara'da yapılacak çekiliş için geri sayım başladı. İşte, İŞKUR ile 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama sayfası...

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadro bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber vermişti.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 2. etap Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağını kaydetmişti.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alındı. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabildi.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

4 bin 958 temizlik görevlisi

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi

195 inşaat boyacısı

130 marangoz

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

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