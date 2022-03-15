Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu ile başvuru şartları, tarihleri gibi birçok detay bugün netleşecek. Bakanlık açıklamasında bugün başlayan başvurularla beraber kurum bünyesine tam 10 bin kişilik işçi alımının gerçekleşeceği kaydedilmişti. Hal böyleyken ise sabah saatlerinden itibaren 2022 ÖSYM Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuruları başladı mı, kılavuz yayımlandı mı, şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuru kılavuzu 2022, şartları ve branş dağılımı gibi tüm detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde müjdeyi vermişti. 10 bin kişilik personelin istihdam edeceğini ifade eden bakanlık başvuruların 15-21 Mart 2022 tarihleri aralığında gerçekleşeceğini ifade ederken öte yandan kılavuzun da ÖSYM tarafından yayımlanacağını ve başvuruların buradan gerçekleşeceğini ifade etti.

İşte tüm detaylar;