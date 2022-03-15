Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 2022 personel alımı başvuru kılavuzu erişime açıldı! İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı kılavuzu ile başvuru nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 15.03.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 12:52

Sağlık Bakanlığı 2022 personel alımı başvuru kılavuzu erişime açıldı! İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı kılavuzu ile başvuru nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'nin resmi sitesine çevrildi. Bakanlık açıklamasına göre; taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 10 bin kişilik işçi alımının yapılacağı ifade edildi. Bugün başlayacak başvuru süreci nedeniyle sabah saatlerinden itibaren "2022 ÖSYM Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuruları başladı mı, kılavuz yayımlandı mı, şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili tüm detaylar Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yayımladığı başvuru kılavuzu ile netleşecek. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başladı mı, saat kaçta başlayacak? İşte 2022 kılavuzu ve tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı 2022 personel alımı başvuru kılavuzu erişime açıldı! İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı kılavuzu ile başvuru nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu ile başvuru şartları, tarihleri gibi birçok detay bugün netleşecek. Bakanlık açıklamasında bugün başlayan başvurularla beraber kurum bünyesine tam 10 bin kişilik işçi alımının gerçekleşeceği kaydedilmişti. Hal böyleyken ise sabah saatlerinden itibaren 2022 ÖSYM Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuruları başladı mı, kılavuz yayımlandı mı, şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuru kılavuzu 2022, şartları ve branş dağılımı gibi tüm detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde müjdeyi vermişti. 10 bin kişilik personelin istihdam edeceğini ifade eden bakanlık başvuruların 15-21 Mart 2022 tarihleri aralığında gerçekleşeceğini ifade ederken öte yandan kılavuzun da ÖSYM tarafından yayımlanacağını ve başvuruların buradan gerçekleşeceğini ifade etti.

İşte tüm detaylar;

Sağlık Bakanlığı 2022 personel alımı başvuru kılavuzu erişime açıldı! İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı kılavuzu ile başvuru nasıl yapılacak?

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | ÖSYM BAŞVURU KILAVUZUNU YAYIMLADI!

"Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 SÖZLEŞMELİ sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 SÜREKLİ İŞÇİ kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.' dedi.

Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuruları 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşçi alımı başvuruları ise 15 Mart tarihinden 21 Mart tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı 2022 personel alımı başvuru kılavuzu erişime açıldı! İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı kılavuzu ile başvuru nasıl yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunun bugün yayınlanacağını açıklayarak şu ifadeleri kullandı;

"Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri için KPSS 2022/5 kılavuzunu yarın yayımlayacağız ve tercihleri başlatacağız. Tercihlerinizi 15-22 Mart tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."

Sağlık Bakanlığı 2022 personel alımı başvuru kılavuzu erişime açıldı! İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı kılavuzu ile başvuru nasıl yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı; 5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 2022 personel alımı başvuru kılavuzu erişime açıldı! İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı kılavuzu ile başvuru nasıl yapılacak?

Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.

SON DAKİKA