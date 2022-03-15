Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'nin resmi sitesine çevrildi. Bakanlık açıklamasına göre; taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 10 bin kişilik işçi alımının yapılacağı ifade edildi. Bugün başlayacak başvuru süreci nedeniyle sabah saatlerinden itibaren "2022 ÖSYM Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuruları başladı mı, kılavuz yayımlandı mı, şartları nelerdir, branş dağılımı nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili tüm detaylar Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yayımladığı başvuru kılavuzu ile netleşecek. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başladı mı, saat kaçta başlayacak? İşte 2022 kılavuzu ve tüm detaylar...