İsmail Balaban kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor galibi İsmail Balaban’ın hayatı, boy ve kilo bilgileri!

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 1987'de Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyünde dünyaya geldi. Dört kardeş olan Balaban'ın ikizi ve iki ablası var. Ayrıca ikizi Turan Balaban da kendisi gibi yağlı güreşçidir.

Maddi imkanlar nedeniyle ortaokuldan sonra liseye gitmedi. Bağ bahçe işlerinde çalıştı. Ardından liseyi açıktan bitirdi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Beden Eğitimi okudu. Sonra Trakya Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2020 yılında ağır sıklette Dünya Şalvar Güreşi şampiyonu oldu. 2021 yılında Survivor 2021 yarışmasında şampiyon oldu. Balaban bir süredir İlayda Şeker ile birliktedir.