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Haberler Yaşam İsmail Balaban kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor galibi İsmail Balaban’ın hayatı, boy ve kilo bilgileri!
Giriş Tarihi: 22.12.2021 16:10 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 16:10

İsmail Balaban kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor galibi İsmail Balaban’ın hayatı, boy ve kilo bilgileri!

İsmail Balaban MasterChef'in yeni bölüm konuğu olarak kameraların karşısına geçti. Çekimleri Antalya'da yapılan yeni bölümle birlikte izleyiciler İsmail Balaban kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularına yanıt arıyor. Survivor 2021'e katılan ve yarışmanın galibi olan isim ayrıca başpehlivan unvanına sahiptir. İşte Survivor galibi İsmail Balaban'ın hayatı, boy ve kilo bilgileri!

İsmail Balaban kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor galibi İsmail Balaban’ın hayatı, boy ve kilo bilgileri!

Yağlı güreşçi ikiz kardeşlerden biri olan İsmail Balaban MasterChef'in yeni bölümüne konuk olmasıyla birlikte pek çok vatandaşın araştırma konuları arasında yerini aldı. Programı sevenler İsmail Balaban kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor galibi İsmail Balaban'ın hayatı, boy ve kilo bilgileri ve kariyeri hakkında merak edilenler.

İsmail Balaban kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor galibi İsmail Balaban’ın hayatı, boy ve kilo bilgileri!

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 1987'de Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyünde dünyaya geldi. Dört kardeş olan Balaban'ın ikizi ve iki ablası var. Ayrıca ikizi Turan Balaban da kendisi gibi yağlı güreşçidir.

Maddi imkanlar nedeniyle ortaokuldan sonra liseye gitmedi. Bağ bahçe işlerinde çalıştı. Ardından liseyi açıktan bitirdi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Beden Eğitimi okudu. Sonra Trakya Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2020 yılında ağır sıklette Dünya Şalvar Güreşi şampiyonu oldu. 2021 yılında Survivor 2021 yarışmasında şampiyon oldu. Balaban bir süredir İlayda Şeker ile birliktedir.

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İsmail Balaban kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor galibi İsmail Balaban’ın hayatı, boy ve kilo bilgileri!

İSMAİL BALABAN KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

34 yaşındaki Türk pehlivan İsmail Balaban 90 kilodur ve 1,8 m boyundadır.

İsmail Balaban kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor galibi İsmail Balaban’ın hayatı, boy ve kilo bilgileri!

İSMAİL BALABAN NE ZAMAN BAŞPEHLİVAN OLDU?

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır.

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