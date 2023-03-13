TOKİ Isparta ve Aydın arsa kura sonuçları 13 Mart 2023: Isparta ve Aydın müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İlk Evim Arsa kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yeni kura çekimi tarihleri takvimini paylaştı. Buna göre, 13 Mart Pazartesi bugün Isparta ve Aydın'da arsa kura çekimleri yapılacak. Böylece Isparta Merkez'de 440 ve Aydın Merkez'de 165 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Başvuru sahipleri, Isparta ve Aydın TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Isparta ve Aydın TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın sonrası erişime açılacak. İşte, 13 Mart 2023 Isparta ve Aydın TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...