İsrail ablukasını kıran Mikeno’daki Türk SABAH’a konuştu: Bir kahraman varsa o da Gazze halkıdır
Giriş Tarihi: 07.10.2025 07:30
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 07:31
İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı harekete geçen Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve 2 Ekim'de Gazze kara sularına girip İsrail ablukasını kırarak tarihi direnişin sembolü olan Mikeno Gemisi'ndeki tek Türk olan aktivist Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin SABAH'a konuştu.