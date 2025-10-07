İsrail ablukasını kıran Mikeno’daki Türk SABAH’a konuştu: Bir kahraman varsa o da Gazze halkıdır

2'İNCİ FİLO HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK



"Bu ilk sefer bir tecrübeydi. Biz şimdiden 2'nci filo için hazırlıklara başladık" diyen Küçükaytekin, "İsrail'de yaşadığımız 3 günlük oradaki süreç olsun, 1 aydır denizdeki sürecimiz olsun, bizi daha kararlı kıldı. Avrupa'daki arkadaşlarımız, dostlarımız Kuzey'den Güney'den Doğu'dan Batı'ya daha istikrarlı bir şekilde bu organize kötülük oluşumuna karşı mücadele vermek üzere daha kararlıyız" dedi.



