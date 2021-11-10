İstanbul Ataşehir’de vahşet: Samuray kılıcıyla öldürdü!

İstanbul Ataşehir'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Göktürk B.'nin samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede kurtarılamadı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Göktürk B. gözaltına alındı.