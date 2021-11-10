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Haberler Yaşam İstanbul Ataşehir’de vahşet: Samuray kılıcıyla öldürdü!
Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 10:21

İstanbul Ataşehir’de vahşet: Samuray kılıcıyla öldürdü!

İstanbul Ataşehir'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Göktürk B.'nin samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede kurtarılamadı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Göktürk B. gözaltına alındı.

FATİH ULAŞ
İstanbul Ataşehir’de vahşet: Samuray kılıcıyla öldürdü!

Kan donduran olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul Ataşehir'deki bir sitede gerçekleşti.

İstanbul Ataşehir’de vahşet: Samuray kılıcıyla öldürdü!

MÜHENDİS BAŞAK CENGİZ'İ KATLETTİ!

Göktürk B., aynı sitede ikamet eden mühendis Başak Cengiz (28)'i samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.

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İstanbul Ataşehir’de vahşet: Samuray kılıcıyla öldürdü!

Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı.

İstanbul Ataşehir’de vahşet: Samuray kılıcıyla öldürdü!

Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul Ataşehir’de vahşet: Samuray kılıcıyla öldürdü!

Talihsiz kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ataşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

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