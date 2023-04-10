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Haberler Yaşam İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 NİSAN 2023 || Yağmurlar yaramaya başladı! İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı son durum
Giriş Tarihi: 10.04.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 13:58

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 NİSAN 2023 || Yağmurlar yaramaya başladı! İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı son durum

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları 2023 araştırması hız kazandı. Mart ayında başlayan ilkbahar yağmurları, Nisan ayında da süratle devam ediyor ve bu hafta boyunca yağmur yağacağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava durumu raporuyla belli oldu. İstanbul baraj doluluk oranı son durum araştırmasıyla megakentin su sorunu devam ediyor mu yoksa sorun çözüldü mü merak edilmekte. İstanbul Baraj doluluk oranları 10 Nisan 2023 tarihli veriler, İSKİ tarafından paylaşıldı. İşte İstanbul su durumu/İstanbul baraj doluluk oranları 2023 hakkında detaylar

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 NİSAN 2023 || Yağmurlar yaramaya başladı! İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı son durum

İSKİ İstanbul barajlarında son durum ne sorusu yanıt arıyor. Son 10 yıldaki İstanbul baraj doluluk oranlarına bakıldığında bu yılın kuraklığı daha iyi anlaşılırken, görüntüler durumun ciddiyetini daha iyi anlatıyor. Mart ve Nisan yağmurlarıyla barajlara az da olsa iyi gelmiş durumda. Peki, İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? İşte 10 Nisan 2023 İstanbul baraj doluluk oranları

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 NİSAN 2023 || Yağmurlar yaramaya başladı! İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı son durum

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK 2. NİSAN AYI BARAJ DOLULUK ORANI

10 Nisan 2023 tarihine geldiğimizde su doluluk oranı 41.51 olarak resmi kayıtlara geçerken, bundan tam 10 yıl önce barajların doluluk oranı yüzde 91.53 seviyesindeydi. 2015 yılında 96.68 ile zirveye çıkan doluluk oranları; şu an 41.51 seviyesinde.

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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 NİSAN 2023 || Yağmurlar yaramaya başladı! İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı son durum

SON 10 YILIN DOLULUK ORANI

2013: 91.53

2014: 33.48

2015: 96.68

2016: 87.12

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 NİSAN 2023 || Yağmurlar yaramaya başladı! İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı son durum

2017: 87.94

2018: 91.13

2019: 92.77

2020: 70.31

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 NİSAN 2023 || Yağmurlar yaramaya başladı! İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı son durum

2021: 79.37

2022: 88.32

2023: 41.51

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