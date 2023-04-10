Haberler Yaşam İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 NİSAN 2023 || Yağmurlar yaramaya başladı! İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı son durum

Giriş Tarihi: 10.04.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 13:58

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları 2023 araştırması hız kazandı. Mart ayında başlayan ilkbahar yağmurları, Nisan ayında da süratle devam ediyor ve bu hafta boyunca yağmur yağacağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava durumu raporuyla belli oldu. İstanbul baraj doluluk oranı son durum araştırmasıyla megakentin su sorunu devam ediyor mu yoksa sorun çözüldü mü merak edilmekte. İstanbul Baraj doluluk oranları 10 Nisan 2023 tarihli veriler, İSKİ tarafından paylaşıldı. İşte İstanbul su durumu/İstanbul baraj doluluk oranları 2023 hakkında detaylar