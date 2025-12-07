İstanbul baraj doluluk oranları: 7 Aralık 2025 İSKİ verileri ile barajlarda son durum ne?

İstanbul'daki su kaynaklarının son durumu megakent sakinleri tarafından her gün araştırılıyor. Barajlardaki doluluk oranlarının son durumu araştırılırken, güncel veriler için gözler İSKİ'nin paylaşımlarına çevrildi. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne, yüzde kaç?