İstanbul baraj doluluk oranları: 7 Aralık 2025 İSKİ verileri ile barajlarda son durum ne?
Giriş Tarihi: 07.12.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:02

İstanbul baraj doluluk oranları: 7 Aralık 2025 İSKİ verileri ile barajlarda son durum ne?

İstanbul'da yağışların yetersizliği su rezervlerinin azalmasına yol açarken bugün yaşanan sağanak yağış, barajlardaki su seviyelerini yeniden gündeme taşıdı. Kentteki barajların güncel doluluk oranları merak konusu olurken, İSKİ'nin verileri yakından takip ediliyor. Peki, 7 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne, yüzde kaç oldu?

İstanbul'daki su kaynaklarının son durumu megakent sakinleri tarafından her gün araştırılıyor. Barajlardaki doluluk oranlarının son durumu araştırılırken, güncel veriler için gözler İSKİ'nin paylaşımlarına çevrildi. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne, yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ verilerine göre son ölçümlerde İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 17,19 oldu.

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 ARALIK 2025

Büyükçekmece Barajı: %18,3

Darlık Barajı: %27,78

Elmalı Barajı: %49,22

Istrancılar Barajı: %29,98

Kazandere Barajı: %2,29

Pabuçdere Barajı: %2,24

Sazlıdere Barajı: %16,92

Terkos Barajı: %19,35

Ömerli Barajı: %13,39