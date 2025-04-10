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İstanbul Başakşehir’de vale Ogün Tekin'in katilleri için isyan ettiren karar: Araçtan kurşun yağdırmışlardı!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
11:35
İstanbul Başakşehir’de vale Ogün Tekin'in katilleri için isyan ettiren karar: Araçtan kurşun yağdırmışlardı!
İstanbul Başakşehir'de 2023'ün ağustos ayında yaşanan olayda Mikail ve Cebrail Erdem, vale noktasına giderek lüks bir aracın anahtarını çaldı ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı. İki cani durumu fark eden vale Ogün Tekin'e de kurşun yağdırdı. Tutuklanan katiller için iki yıl bile geçmeden tahliye kararı çıktı!