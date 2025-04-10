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Haberler Yaşam İstanbul Başakşehir’de vale Ogün Tekin'in katilleri için isyan ettiren karar: Araçtan kurşun yağdırmışlardı!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:35

İstanbul Başakşehir’de vale Ogün Tekin'in katilleri için isyan ettiren karar: Araçtan kurşun yağdırmışlardı!

İstanbul Başakşehir'de 2023'ün ağustos ayında yaşanan olayda Mikail ve Cebrail Erdem, vale noktasına giderek lüks bir aracın anahtarını çaldı ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı. İki cani durumu fark eden vale Ogün Tekin'e de kurşun yağdırdı. Tutuklanan katiller için iki yıl bile geçmeden tahliye kararı çıktı!

İHA
İstanbul Başakşehir’de vale Ogün Tekin’in katilleri için isyan ettiren karar: Araçtan kurşun yağdırmışlardı!

Bahçeşehir'de 20.08.2023 tarihinde gerçekleşen kan donduran olayda, vale noktasına gelen Mikail ve Cebrail Erdem isimli ikiz kardeş lüks bir aracın anahtarını çalarak olay yerinden kaçmaya çalışmış, durumu fark ederek peşlerinden koşan vale Ogün Tekin'e kurşun yağdırmıştı.

İstanbul Başakşehir’de vale Ogün Tekin’in katilleri için isyan ettiren karar: Araçtan kurşun yağdırmışlardı!

Olayda Ogün Tekin hayatını kaybederken, firar eden zanlıların yakalanması için operasyon düzenlenmişti. Zanlılar ile polis arasında Arnavutköy'de başlayan kovalamaca Hadımköy'e kadar sürmüş, burada polise ateş açan zanlılar başka bir kamyoneti gasp ederek kaçmıştı. Lüleburgaz'da saklandığı belirlenen olayın faili iki kardeş ve kendilerine yardım eden 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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İstanbul Başakşehir’de vale Ogün Tekin’in katilleri için isyan ettiren karar: Araçtan kurşun yağdırmışlardı!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu vale cinayetinin duruşması geçtiğimiz günlerde Küçükçemece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 5'i tutuklu toplam 7 sanık katıldı. Sanıkların ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

İstanbul Başakşehir’de vale Ogün Tekin’in katilleri için isyan ettiren karar: Araçtan kurşun yağdırmışlardı!

Kararda "Sanıkların mevcut delil durumu, celse arasında dosyaya sunulan bilirkişi raporu, atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak sanıkların ayrı ayrı tahliyelerine" ifadelerin dikkat çekti. Sanıkların başka dosyaları nedeniyle tutuklu oldukları için cezaevinde kalmaya devam edecekleri öğrenildi.

İstanbul Başakşehir’de vale Ogün Tekin’in katilleri için isyan ettiren karar: Araçtan kurşun yağdırmışlardı!

HEPSİ SERBEST BIRAKILDI

Kan dondurucu olayda hayatını kaybeden vale Ogün Tekin'in ailesi, sanıklarının 2 yıl geçmeden tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Acılı baba Ergin Tekin "Benim çocuğum Bahçeşehir'de vale işi yapıyordu. Olay olduktan sonra hastaneye giderek çocuğumuzun cenazesini aldık. Biz öğrendik ki bu ikiz kardeşler bu cinayeti işlemişler. Biz kendi derdimize düştük ve olaydan bir süre sonra Arnavutköy'de polislerle çatışarak araba gasp etmişler. Lüleburgaz'da yakalandılar ve tutuklandılar içimiz rahatladı bu süreçte. Olaya yardım eden 4 kişi daha yakalandı yardım ve yataklık suçlarından.