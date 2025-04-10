İstanbul Başakşehir’de vale Ogün Tekin’in katilleri için isyan ettiren karar: Araçtan kurşun yağdırmışlardı!

HEPSİ SERBEST BIRAKILDI

Kan dondurucu olayda hayatını kaybeden vale Ogün Tekin'in ailesi, sanıklarının 2 yıl geçmeden tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Acılı baba Ergin Tekin "Benim çocuğum Bahçeşehir'de vale işi yapıyordu. Olay olduktan sonra hastaneye giderek çocuğumuzun cenazesini aldık. Biz öğrendik ki bu ikiz kardeşler bu cinayeti işlemişler. Biz kendi derdimize düştük ve olaydan bir süre sonra Arnavutköy'de polislerle çatışarak araba gasp etmişler. Lüleburgaz'da yakalandılar ve tutuklandılar içimiz rahatladı bu süreçte. Olaya yardım eden 4 kişi daha yakalandı yardım ve yataklık suçlarından.