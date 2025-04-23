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İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA | İstanbul'da yaşanan deprem paniğe neden oldu: Vatandaşlar kendini sokağa attı
Giriş Tarihi: 23.04.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
13:26
İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA | İstanbul'da yaşanan deprem paniğe neden oldu: Vatandaşlar kendini sokağa attı
Son dakika haberi... İstanbul'da Silivri merkezli 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde şiddetli bir şekilde hissedilen depremin ardından vatandaşlar kendini sokağa attı. O anlar kameralara böyle yansıdı...