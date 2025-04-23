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Haberler Yaşam İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA | İstanbul'da yaşanan deprem paniğe neden oldu: Vatandaşlar kendini sokağa attı
Giriş Tarihi: 23.04.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 13:26

İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA | İstanbul'da yaşanan deprem paniğe neden oldu: Vatandaşlar kendini sokağa attı

Son dakika haberi... İstanbul'da Silivri merkezli 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde şiddetli bir şekilde hissedilen depremin ardından vatandaşlar kendini sokağa attı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA | İstanbul’da yaşanan deprem paniğe neden oldu: Vatandaşlar kendini sokağa attı

Son dakika haberi... İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA | İstanbul’da yaşanan deprem paniğe neden oldu: Vatandaşlar kendini sokağa attı

Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa döküldü.

Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı.

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İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA | İstanbul’da yaşanan deprem paniğe neden oldu: Vatandaşlar kendini sokağa attı

Bağcılar'da vatandaşlar depremin ardından Bağcılar Millet Bahçesi'ne geldi.

Beşiktaş Bebek'te depremin etkisiyle çevredeki dükkanlarda ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı.

İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA | İstanbul’da yaşanan deprem paniğe neden oldu: Vatandaşlar kendini sokağa attı

İstanbul Havalimanı'ndaki yolcular ve çalışanlar da panikleyerek dışarı çıktı.

Taksim Meydanı'nda bulunan otel ve iş yerlerinde çalışanlar depremin ardından meydanda beklemeye başladı.

Vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor.

İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA | İstanbul’da yaşanan deprem paniğe neden oldu: Vatandaşlar kendini sokağa attı

AFAD'DAN UYARI: RİSKLİ BİNALARA GİRMEYİN

AFAD meydana gelen depremin ardından vatandaşlara riskli binalara girilmemesi yönünde uyardı.