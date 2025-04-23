İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA | İstanbul’da yaşanan deprem paniğe neden oldu: Vatandaşlar kendini sokağa attı

Son dakika haberi... İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.