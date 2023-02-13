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Haberler Yaşam İSTANBUL DEPREME DAYANIKLI İLÇELER LİSTESİ: Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 17:10

İSTANBUL DEPREME DAYANIKLI İLÇELER LİSTESİ: Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük Kahramanmaraş depremi Türkiye'yi yasa boğdu. Asrın felaketi olarak nitelenen depremde çok sayıda bina yıkıldı, binlerce kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken birçok ilde depreme dayanıklı yerleşimler merak konusu oldu. Özellikle 15 milyondan fazla nüfusa sahip olan megakent İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, "İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri, deprem riski yüksek olan ilçeler hangileri?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul depreme dayanıklı ilçeler listesi

İSTANBUL DEPREME DAYANIKLI İLÇELER LİSTESİ: Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangileri?

İstanbul depreme en dayanıklı ve en riskli ilçeler listesi Kahramanmaraş depremi sonrası araştırılmaya başlandı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda bina yıkılırken binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Yüzyılın en büyük felaketinin 8. Gününde de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul deprem risk haritası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İstanbul'da en riskli ilçeler hangisi? İşte, İstanbul depreme dayanıklı ilçeler ile riskli ilçeler listesi…

İSTANBUL DEPREME DAYANIKLI İLÇELER LİSTESİ: Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangileri?

İSTANBUL'DA DEPREME DAYANIKLI İLÇELER HANGİSİ?

6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri 10 ilde hissedildi. Çok sayıda can kaybına neden olan deprem felaketinin ardından vatandaşlar 'İstanbul Risk Haritası' hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki, İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İşte haberimizde...

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İSTANBUL DEPREME DAYANIKLI İLÇELER LİSTESİ: Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangileri?

AVRUPA YAKASI'NDAKİ DEPREME DAYANAKLI İLÇELER

Beyoğlu

Beşiktaş

Şişli

Kağıthane

Gaziosmanpaşa

Esenler'in önemli bölümü

Kemerburgaz – Göktürk

Sultanbeyli

Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri

Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü

Çekmeköy

Sultangazi

Başakşehir'in büyük bölümü

Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü

Arnavutköy

Maslak

Alibeyköy

İSTANBUL DEPREME DAYANIKLI İLÇELER LİSTESİ: Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangileri?

Darıca, Dolayoba, Pendik, Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Çengelköy, Polonezköy, Şile, Haydarpaşa, Altıyol, Bahariye, Kızıltoprak, Erenköy, Suadiye, Bostancı,

Kozyatağı, Altunizade, İçerenköy, Bağdat Caddesi, Fenerbahçe, Söğütlüçeşme (Kurbağalıdere dışında kalan kısımları), Moda (denize bakmayan kısımları), Acıbadem, Koşuyolu, Adalar, Eminönü, Rumelihisarı,

Arnavutköy, Etiler, Beşiktaş, Maçka, Nişantaşı, Şişli, Taksim, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Levent, Maslak, İstinye, Tarabya, Sarıyer, Karaköy (rıhtım dışında kalan kısım), Gültepe, Emirgan, Bağcılar, Haraççı ve Taşocağı.

İSTANBUL DEPREME DAYANIKLI İLÇELER LİSTESİ: Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangileri?

İSTANBUL'DA ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER

Beşiktaş,

Ortaköy Dereboyu,

İstinye çukuru,

Tarabya çukuru,

Üsküdar çukuru,

Beylerbeyi çukuru,

Küçüksu çukuru,

Paşabahçe-Beykoz çukuru,

Topkapı,

Bakırköy,

Bahçelievler,

Merter,

Şirinevler (bir kısmı),

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