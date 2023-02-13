İSTANBUL DEPREME DAYANIKLI İLÇELER LİSTESİ: Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangileri?

İstanbul depreme en dayanıklı ve en riskli ilçeler listesi Kahramanmaraş depremi sonrası araştırılmaya başlandı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda bina yıkılırken binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Yüzyılın en büyük felaketinin 8. Gününde de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul deprem risk haritası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İstanbul'da en riskli ilçeler hangisi? İşte, İstanbul depreme dayanıklı ilçeler ile riskli ilçeler listesi…