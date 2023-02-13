İSTANBUL DEPREME DAYANIKLI İLÇELER LİSTESİ: Türkiye deprem risk haritası ile İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangileri?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük Kahramanmaraş depremi Türkiye'yi yasa boğdu. Asrın felaketi olarak nitelenen depremde çok sayıda bina yıkıldı, binlerce kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken birçok ilde depreme dayanıklı yerleşimler merak konusu oldu. Özellikle 15 milyondan fazla nüfusa sahip olan megakent İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, "İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri, deprem riski yüksek olan ilçeler hangileri?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul depreme dayanıklı ilçeler listesi…