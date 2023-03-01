İstanbul depremi ne zaman, kaç şiddetinde olacak? İstanbul depremi en son ne zaman oldu?

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNDE 2 SENARYO

Öztürk, kırılması beklenen fayların Çınarcık ve Kumburgaz fayı olduğunu belirterek, "Ya ikisi birden kırılacak ama Kumburgaz fayı kesin kırılacak" dedi.

"İKİSİ BİRDEN KIRILIRSA…"

Senaryoların ne büyüklükte deprem üreteceğini de açıklayan Öztürk, "Kumburgaz fayı kırılırsa 6.5-7.0 arasında bir deprem olacak. Çınarcık fayı ve Kumburgaz fayı birlikte kırılırsa 7.5 civarında bir deprem olacak. 6.5 ile 7.5 depremleri arasında 30 kat enerji farkı var" ifadelerini kullandı.

500 yılda bir büyük İstanbul depremi olduğuna dikkat çeken Öztürk, 2 segmentin birlikte kırılması için 500 yıl gibi bir sürenin geçmesi gerektiğini belirterek beklenen İstanbul depremini işaret etti.

"MUHTEMELEN ARTIK SÜRE DOLDU"

Öztürk, "Geçmişte bir yer kırılmışsa yine kırılacak. 1766-1767 depremi bu bölgede gerçekleşti. Ama muhtemelen artık süre doldu. Bunlar beraber kırılacak. Bu bölge uzun zamandır beklenen büyük depremi veremiyor. Geçmişte o depremin 1509'da olduğunu biliyoruz" dedi.

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ VE TSUNAMİ

Tarihte meydana gelen depremler ışığında beklenen İstanbul depremine ilişkin konuşan Öztürk şöyle devam etti:

1509 bizim en iyi bildiğimiz deprem. Tutulan kayıtlar elimizde. 1509 depremi şu anlamda önemli. 1509'da depremi olmuşsa ve daha sonra o büyüklükte bir deprem olmamışsa o deprem olacaktır. Kapıdaki deprem o olmalı. 1509 depreminde 1070 bina, 109 cami yıkıldı 5000 civarı ölümden bahsediliyor. Kent nüfusunun yüzde 10'u öldü deniliyor. Bölge bir deprem daha yok bu bölgede.

Böyle bir deprem 1509 tarihinden sonra bir daha olmamış. Onu kıran fay o dönemden bu yana enerji biriktiriyor. İstanbul halkının böyle bir gerçeği bilmesi lazım. Bu konuda başka görüşler olabilir fakat "5 yıl deprem olamaz, 10 yıl deprem olamaz" diye bir şey hiç olamaz. Bunu kimse bilemez. Benim beklediğim deprem 1509 depremi.

İstanbul'da beklenen deprem ritmi hakkında konuşan Öztürk, 250 yıl ya da 500 yılda bir olduğunu söyleyenlerin olduğunu belirterek, "Her halükarda kapıda olan ve uzun süre kırılmayan bir fay var" şeklinde konuştu.