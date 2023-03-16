İstanbul depremi ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması

Ülkemizde ve dünyada Kahramanmaraş depremi asrın felaketi olarak hafızalarda yer aldı. Uzmanlardan fay hattı geçen illerimiz için deprem uyarıları peş peşe geliyor. Metropol şehir İstanbul'daki deprem beklentisi ise tedirgin ediyor. İstanbul'da şimdiye kadar 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında deprem meydana geldiği bilinirken uzman isimler, Marmara Bölgesi'nde yer alan şehirde yakın tarihte büyük bir sarsıntı beklendiğini belirtiyor. Peki İstanbul depremi ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? İşte Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması