Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul depremi ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması
Giriş Tarihi: 16.03.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 12:19

İstanbul depremi ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması

Ülkemizde ve dünyada Kahramanmaraş depremi asrın felaketi olarak hafızalarda yer aldı. Uzmanlardan fay hattı geçen illerimiz için deprem uyarıları peş peşe geliyor. Metropol şehir İstanbul'daki deprem beklentisi ise tedirgin ediyor. İstanbul'da şimdiye kadar 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında deprem meydana geldiği bilinirken uzman isimler, Marmara Bölgesi'nde yer alan şehirde yakın tarihte büyük bir sarsıntı beklendiğini belirtiyor. Peki İstanbul depremi ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? İşte Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması

İstanbul depremi ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması

Büyük İstanbul depremi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Uzmanlardan gelen açıklamalar arasında özellikle denize yakın ilçelerde deprem riskinin fazla olduğu görüldü. Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye genelinde bina sağlamlık testleri hız kazanırken, vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçenin zeminine dair bilgi almak adına diri fay haritası araştırmalarına girdi. Peki İstanbul depremi ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde?

İstanbul depremi ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN BEKLENİYOR, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrilirken, Prof. Dr. Naci Görür'den önemli bir uyarı geldi.

"Sadece deprem değil iklim değişikliği de bizi vuracak." diyen Naci Görür, İstanbul'da beklenen depremin şiddetine ilişkin tahminini de paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul depremi ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından meydana gelen artçı depremleri değerlendirdi.

Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri ve Sivas'ta peş peşe yaşanan depremler sonrası o bölgedeki faylarda hareketlenme olabileceği konusunda uyarılar yaptı.

Olası Marmara depremi için değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, yalnızca deprem için değil iklim değişikliği konusunda da önlemler alınmasını talep etti.

İstanbul depremi ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL DEPREMİ UYARISI

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde sık sık meydana gelen 3 ve 4 büyüklüğündeki depremlere ilişkin "Marmara Denizi'nde deprem çok sık oluyor. Özellikle Orta Marmara Çukurluğundan yani Silivri açıklarından itibaren batıya doğru Tekirdağ'da o arada denizde çok sık depremler oluyor.

Bu depremler çoğunlukla 3'lü ve 4'lü olur. Bu depremlerin önemli bir kısmı da tektonik depremler değildir. Daha ziyade denizin dibinden çıkan doğalgaz çıkışlarına bağlıdır. Dolayısıyla doğalgaz çıkışları ve o yöredeki hareketlilik böyle depremler oluşturabilir. Bu 4.1 büyüklüğündeki depreme herhangi bir önem vermek doğru değildir. Çok sık olabilir" dedi.

İstanbul depremi ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması

Olası Marmara depremi için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara Denizi'nde beklenen deprem 7.2 ile 7.6 arasında değişecektir. Bütün senaryolar ve hazırlıklar 7.5 büyüklüğünde deprem için yapılıyor. Marmara'da deprem üretecek olan iki tane aktif fay kolu var.

Bunlardan biri Adalar kolu, yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda. Bu tamamen kırıldığı zaman 6'lar mertebesinde deprem üretir. Bir diğeri ise Kumburgaz fay koludur.

Yeşilköy açıklarında Silivri açıklarına kadar uzanır. Bu da 65 kilometre uzunluğundadır. Kırıldığı zaman minimum 7.2 üretir. İkisi birden kırılırsa 7.5, 7.6'yı bulabilir.

SON DAKİKA