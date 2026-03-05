İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2026 | Elektrikler saat kaçta gelecek? İşte kesintinin olduğu ilçeler

Avrupa Yakası'nda elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, kesintinin ne kadar süreceğini araştırıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre 5 Mart Perşembe günü birçok ilçede bakım ve altyapı çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda bazı mahallelerde elektrikler belirli saat aralıklarında kesilecek.