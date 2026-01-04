İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 4 Ocak 2026 İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da gün içinde farklı ilçeleri etkileyen elektrik kesintileri, vatandaşların gündeminde yer alıyor. BEDAŞ tarafından yürütülen bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında uygulanan kesintilerle ilgili saat bilgileri merak ediliyor. İstanbul elektrik kesintisi detayları ve güncel kesinti programı BEDAŞ tarafından paylaşıldı. İşte İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı;