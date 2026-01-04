Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 4 Ocak 2026 İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 04.01.2026 11:41 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:44

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 4 Ocak 2026 İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul genelinde planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar, kesintilerin hangi bölgeleri kapsadığını ve elektriğin ne zaman geleceğini merak ederken gözler BEDAŞ'tan yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı.

  • ABONE OL
İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 4 Ocak 2026 İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da gün içinde farklı ilçeleri etkileyen elektrik kesintileri, vatandaşların gündeminde yer alıyor. BEDAŞ tarafından yürütülen bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında uygulanan kesintilerle ilgili saat bilgileri merak ediliyor. İstanbul elektrik kesintisi detayları ve güncel kesinti programı BEDAŞ tarafından paylaşıldı. İşte İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı;

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 4 Ocak 2026 İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Bugün İstanbul'daki bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesinti yapılacağı duyurulan bazı ilçeler:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 4 Ocak 2026 İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

ARNAVUTKÖY

Başlangıç Saati: 09:00

Bitiş Saati: 17:00

Etkilenen Cadde / Sokak

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ACARÖZ, AYASOFYA, GÖK, SERİN, ZİYA MERİÇ, İZCİ sk / HASTANE mah AYASOFYA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, HADIMKÖY-İSTANBUL, SÜHEYLA, TERAKKİ, ZEMİN sk / ÖMERLİ mah 75. YIL, AREFE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-NAKKAŞ mah MÜHENDİS sk bölgelerinde 04/01/2026 09:00:00 - 04/01/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 4 Ocak 2026 İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

ESENYURT

Başlangıç Saati: 11:05

Bitiş Saati: 13:05

Çalışma devam ediyor

Etkilenen Mahalleler:

ÖMERLİ Mah.

ORHAN GAZİ Mah.

Açıklama: Şebeke arızası, ekip çalışıyor. Yaklaşık 2 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Başlangıç Saati: 08:26

Bitiş Saati: 12:26

Çalışma devam ediyor

Etkilenen Mahalleler:

SANCAKTEPE Mah.

SEMİZKUMLAR Mah.

Açıklama: Şebeke arızası, ekip çalışıyor. Yaklaşık 1 saat içerisinde enerji verilmesi öngörülmektedir.

Diğer kesintiler için aşağıdaki linke tıklayarak sorgulama yapabilirsiniz:

GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ