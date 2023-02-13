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Haberler Yaşam İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI: 2023 güncel İstanbul risk haritası ile en riskli ilçeler hangileri?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 14:01

İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI: 2023 güncel İstanbul risk haritası ile en riskli ilçeler hangileri?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası milyonlarca İstanbul vatandaşı İstanbul fay hattı haritası araştırmasını yapıyor. İstanbul'da fay hatları nerede geçiyor sorusu ile yaşadıkları yerin sağlam olup olmadığı merak edilmekte. 1999 Gölcük depreminden beri Büyük İstanbul Depremi geri sayımı başlarken, uzmanlar depremin 30 yıl içinde olacağını bildiriyordu. Peki, İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangileri? İşte İstanbul fay hattı haritası 2023

İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI: 2023 güncel İstanbul risk haritası ile en riskli ilçeler hangileri?

İstanbul'da fay hatları nereden geçiyor, evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusu yanıt arıyor. İstanbul fay hattı haritası üzerinden milyonlarca İstanbullu depreme dair alması gereken önlemi önceden bilmek istiyor.

İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI: 2023 güncel İstanbul risk haritası ile en riskli ilçeler hangileri?

NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, DHA'ya Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat'ta saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Büyük kayıpların yaşandığı bu deprem konuşulurken İstanbul depremine yönelik de önlemler alınması gerektiği dile getirildi.

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İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI: 2023 güncel İstanbul risk haritası ile en riskli ilçeler hangileri?

Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay hattının enerjisinin büyük bir kısmının boşalttığını belirterek, Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" dedi.

İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI: 2023 güncel İstanbul risk haritası ile en riskli ilçeler hangileri?

İstanbul'da hasarın daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum.

İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI: 2023 güncel İstanbul risk haritası ile en riskli ilçeler hangileri?

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

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