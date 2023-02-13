İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI: 2023 güncel İstanbul risk haritası ile en riskli ilçeler hangileri?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası milyonlarca İstanbul vatandaşı İstanbul fay hattı haritası araştırmasını yapıyor. İstanbul'da fay hatları nerede geçiyor sorusu ile yaşadıkları yerin sağlam olup olmadığı merak edilmekte. 1999 Gölcük depreminden beri Büyük İstanbul Depremi geri sayımı başlarken, uzmanlar depremin 30 yıl içinde olacağını bildiriyordu. Peki, İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangileri? İşte İstanbul fay hattı haritası 2023