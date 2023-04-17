İstanbul Finans Merkezi haritadaki yeri ve konumu: İstanbul Finans Merkezi nerede, nasıl gidilir, hangi ilçeye bağlı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Finans Merkezi açılışı bugün yapılıyor. 50 bin kişilik istihdam oluşturacak Finans Merkezi'nin içerisinde, Kongre merkezi, 30 bin metrekare büyüklüğünde 5 yıldızlı bir oteli bulunuyor. İstanbul Finans Merkezi veya İstanbul Uluslararası Finans Merkezi haritadaki yeri ve konumu, güzergahı itibarıyla gidecek vatandaşların ilgisini çekiyor. Peki İstanbul Finans Merkezi nerede? İstanbul Finans Merkezi'ne nasıl gidilir, hangi ilçeye bağlı, haritadaki yeri ve konumu nasıl?