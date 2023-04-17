Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul Finans Merkezi haritadaki yeri ve konumu: İstanbul Finans Merkezi nerede, nasıl gidilir, hangi ilçeye bağlı?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 10:00

İstanbul Finans Merkezi haritadaki yeri ve konumu: İstanbul Finans Merkezi nerede, nasıl gidilir, hangi ilçeye bağlı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Finans Merkezi açılışı bugün yapılıyor. 50 bin kişilik istihdam oluşturacak Finans Merkezi'nin içerisinde, Kongre merkezi, 30 bin metrekare büyüklüğünde 5 yıldızlı bir oteli bulunuyor. İstanbul Finans Merkezi veya İstanbul Uluslararası Finans Merkezi haritadaki yeri ve konumu, güzergahı itibarıyla gidecek vatandaşların ilgisini çekiyor. Peki İstanbul Finans Merkezi nerede? İstanbul Finans Merkezi'ne nasıl gidilir, hangi ilçeye bağlı, haritadaki yeri ve konumu nasıl?

İstanbul Finans Merkezi haritadaki yeri ve konumu: İstanbul Finans Merkezi nerede, nasıl gidilir, hangi ilçeye bağlı?

İstanbul Finans Merkezi'nin Ümraniye'de yer aldığı biliniyor. Bugün açılışı gerçekleşecek olan finans merkezine ilgi yoğun. Açılışa katılım göstermek isteyen vatandaşlar en kısa güzergahtan İstanbul Finans Merkezi yerini sorguluyor. Peki İstanbul Finans Merkezi'ne nasıl gidilir, hangi ilçeye bağlı, haritadaki yeri ve konumu nasıl? İşte detaylı bilgi

İstanbul Finans Merkezi haritadaki yeri ve konumu: İstanbul Finans Merkezi nerede, nasıl gidilir, hangi ilçeye bağlı?

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ NEREDE, HANGİ İLÇEDE?

İstanbul Finans Merkezi, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yer almaktadır.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ AÇILIYOR!

İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda misafiri ağırlayacak.

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı bugün açılacak. İçerisinde, akademi ve araştırma merkezimiz yer alıyor. Dünya standartlarında bir eğitim merkezi olacak. Bu eğitim sayesinde finans alanında ihtiyaçlara yönelik katkı sağlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Finans Merkezi haritadaki yeri ve konumu: İstanbul Finans Merkezi nerede, nasıl gidilir, hangi ilçeye bağlı?

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ ÖZELLİKLERİ

2 bin 100 kişi kapasiteli kongre merkezi de aynı işlevi görecek. Burada kültrel sanatsal etkinlikler yapacak. Şirketler kendilerini tanıtacaklar. Finansın her türlü sorunun tartışıldığı görüşüldüğü bir merkez haline gelecek. İçindeki 400 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel mevcut.

2 gün sonra hem İstanbulumuza hem de memleketimize İstanbul Finans Merkezi'ni kazandırmış olacağız. Tüm zamanların en gözde şehri İstanbul için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir proje. Biz de bu manada çok heyecanlıyız. 10 yıl uğraştığımız, 65 milyar lira yatırım değerine sahip.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ HAKKINDA

İstanbul Finans Merkezi veya İstanbul Uluslararası Finans Merkezi veya Ümraniye Finans Merkezi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yer alan finans merkezi projesine verilen isimdir.

İstanbul Finans Merkezi haritadaki yeri ve konumu: İstanbul Finans Merkezi nerede, nasıl gidilir, hangi ilçeye bağlı?
SON DAKİKA