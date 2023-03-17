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Giriş Tarihi: 17.03.2023 22:41 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 22:42

İSTANBUL HAVA DURUMU: 18-19 Mart 2023 Yarın hava durumu nasıl olacak, Mart ayında İstanbul’a kar yağacak mı?

İstanbul hava durumu raporu ile hafta sonu öncesi gündeme geliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; sıcaklıklarda yaşanan düşüş önümüzdeki günlerde de sürecek. Kuvvetli yağış ve rüzgar yurdun büyük bir kesiminde olduğu gibi megakenti de etkisi altına alacak. Bu kapsamda ise "18-19 Mart 2023 Yarın hava durumu nasıl olacak, Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Meteoroloji tahminlerine göre; Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda kuvvetli olması bekleniyor. Peki, 18-19 Mart 2023 Yarın hava durumu nasıl olacak, Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? İşte o tahminler.

İSTANBUL HAVA DURUMU: 18-19 Mart 2023 Yarın hava durumu nasıl olacak, Mart ayında İstanbul’a kar yağacak mı?

Hava durumu tahminleri, son günlerde soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da gündeme geliyor. Megakentliler, sıcaklıklardaki düşüş nedeniyle özellikle hafta sonu planlarını yapmadan önce "18-19 Mart 2023 Yarın hava durumu nasıl olacak, Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 18-19 Mart 2023 İstanbul hava durumu tahminleri ve detaylar.

İSTANBUL HAVA DURUMU: 18-19 Mart 2023 Yarın hava durumu nasıl olacak, Mart ayında İstanbul’a kar yağacak mı?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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İSTANBUL HAVA DURUMU: 18-19 Mart 2023 Yarın hava durumu nasıl olacak, Mart ayında İstanbul’a kar yağacak mı?

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU: 18-19 Mart 2023 Yarın hava durumu nasıl olacak, Mart ayında İstanbul’a kar yağacak mı?

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL HAVA DURUMU: 18-19 Mart 2023 Yarın hava durumu nasıl olacak, Mart ayında İstanbul’a kar yağacak mı?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 13°C
Çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 3°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi)

KOCAELİ 8°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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