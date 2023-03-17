İSTANBUL HAVA DURUMU: 18-19 Mart 2023 Yarın hava durumu nasıl olacak, Mart ayında İstanbul’a kar yağacak mı?

İstanbul hava durumu raporu ile hafta sonu öncesi gündeme geliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; sıcaklıklarda yaşanan düşüş önümüzdeki günlerde de sürecek. Kuvvetli yağış ve rüzgar yurdun büyük bir kesiminde olduğu gibi megakenti de etkisi altına alacak. Bu kapsamda ise "18-19 Mart 2023 Yarın hava durumu nasıl olacak, Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Meteoroloji tahminlerine göre; Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda kuvvetli olması bekleniyor. Peki, 18-19 Mart 2023 Yarın hava durumu nasıl olacak, Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? İşte o tahminler.