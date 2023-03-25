İstanbul iftar saati kaçta, bugün ezan saat kaçta okunacak? 25 Mart 2023 Ramazan İmsakiyesi İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

Yemek Duası Nasıl Okunur?

Yemek ya da sofra duası olarak adlandırılan şükür sözleri yemekten önce veya sonra okunabilmektedir. Verilen her türlü nimetten ötürü Allah'a (C.C) şükretmek isteyenler ve yemek duasını ezbere bilmeyenler duanın yanı sıra nasıl okunacağını da merak etmektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) uyguladığı şekilde, verilen nimetler için Allah'a (C.C) şükretmek isteyenler aşağıda yer alan duayı okuyabilirler.

Yemek Duası Okunuşu

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir şey yeyip içtikten sonra şu duâyı okurdu:

Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn

Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

El-Hamdü lillâhillezî et'amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

Yemek Duası Anlamı

"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun"(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

"Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. " (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)

"Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun" derse geçmiş günahları affolunur" dedi."(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)