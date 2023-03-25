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Haberler Yaşam İstanbul iftar saati kaçta, bugün ezan saat kaçta okunacak? 25 Mart 2023 Ramazan İmsakiyesi İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri
Giriş Tarihi: 25.03.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 08:11

İstanbul iftar saati kaçta, bugün ezan saat kaçta okunacak? 25 Mart 2023 Ramazan İmsakiyesi İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

İstanbul İmsakiye ile iftar, imsak, sahur vakitleri öğreniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İmsakiye takvimine göre İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin 30 günlük iftar vakti ve sahur saati yer alıyor. Ramazan ayında tutulan oruç ibadetinde Müslümanlar 3. gün için iftar saati, sahur vakti ve imsak saati araştırmasına çıktı. Peki İstanbul iftar saati kaçta? 25 Mart 2023 İstanbul İmsakiye ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

İstanbul iftar saati kaçta, bugün ezan saat kaçta okunacak? 25 Mart 2023 Ramazan İmsakiyesi İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

İstanbul iftar vakti bugün için sorgulanmaya başladı. İslam alemi Ramazan ayının üçüncü gününde oruç ibadetini gerçekleştirmeye devam ediyor. Müslümanlar bugün İstanbul iftar vakti saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. 2023 İmsakiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlandı. Peki, İstanbul iftar saati ne zaman, akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte, İstanbul namaz vakitleri 2023

İstanbul iftar saati kaçta, bugün ezan saat kaçta okunacak? 25 Mart 2023 Ramazan İmsakiyesi İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2023 - İSTANBUL İFTAR SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İmsakiye takvimine göre İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin 30 günlük iftar vakti ve sahur vakti bilgisine sabah.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. İşte, tüm iller için iftar saatleri;

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İstanbul iftar saati kaçta, bugün ezan saat kaçta okunacak? 25 Mart 2023 Ramazan İmsakiyesi İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

İL İL İMSAKİYE 2023 TAKVİMİ 24 MART

Ramazan ayının ikinci günü geride kaldı. Oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkanlar, sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor.

30 günlük Ramazan İmsakiye ile sahur vakti, iftar vakti ve imsak vakitleri bilgilerine sabah.com.tr'nin İmsakiye 2023 sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 25 Mart Cumartesi günü sahur ve iftar vakti şöyle;

İstanbul'da İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- İstanbul İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:27'de.
- İstanbul iftar vakti için akşam ezanı ise 19:27'de okunacak.
- İstanbul'da teravih namazı vakti ise 20:48

* 30 günlük >> İstanbul İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız
* 30 günlük >> İstanbul sahur Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

Ankara'da İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- Ankara İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:14
- Ankara iftar (akşam ezanı) vakti ise 19:12
- Ankara teravih namazı saati: 20:30
30 günlük >> Ankara İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız
30 günlük >> Ankara sahur Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

İzmir İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- İzmir İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:39, iftar vakti 19:34'te. Teravih namazı saati ise 20:51
30 günlük >> İzmir İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız
30 günlük >> İzmir sahur Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

İmsakiye << linkine tıklayarak tüm illerin iftar ve sahur vakti bilgisini görebilirsiniz.

İstanbul iftar saati kaçta, bugün ezan saat kaçta okunacak? 25 Mart 2023 Ramazan İmsakiyesi İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

İFTAR DUASI NASIL YAPILIR?

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İşte Türkçe anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

İstanbul iftar saati kaçta, bugün ezan saat kaçta okunacak? 25 Mart 2023 Ramazan İmsakiyesi İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

Yemek Duası Nasıl Okunur?

Yemek ya da sofra duası olarak adlandırılan şükür sözleri yemekten önce veya sonra okunabilmektedir. Verilen her türlü nimetten ötürü Allah'a (C.C) şükretmek isteyenler ve yemek duasını ezbere bilmeyenler duanın yanı sıra nasıl okunacağını da merak etmektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) uyguladığı şekilde, verilen nimetler için Allah'a (C.C) şükretmek isteyenler aşağıda yer alan duayı okuyabilirler.

Yemek Duası Okunuşu

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir şey yeyip içtikten sonra şu duâyı okurdu:

Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn

Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

El-Hamdü lillâhillezî et'amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

Yemek Duası Anlamı

"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun"(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

"Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. " (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)

"Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun" derse geçmiş günahları affolunur" dedi."(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

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