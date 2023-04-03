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Haberler Yaşam İSTANBUL İFTAR SAATİ - Ramazan İmsakiyesi ile 3 Nisan 2023 İstanbul iftar saati kaçta, akşam ezanı ne zaman, iftara ne kadar kaldı?
Giriş Tarihi: 03.04.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 14:54

İSTANBUL İFTAR SAATİ - Ramazan İmsakiyesi ile 3 Nisan 2023 İstanbul iftar saati kaçta, akşam ezanı ne zaman, iftara ne kadar kaldı?

İstanbul iftar vakti saat kaçta, ne zaman, kaç saat kaldı soruları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Megakentte oruç tutan İslam alemi, iftar vakti ve sahur saatleri hakkında araştırmalara başladı. Ramazan ayının 11. günü de geride kalırken Müslümanlar 12. gün için iftar saati, vakti ve akşam namazı saati araştırmasına çıktı. İstanbul iftar saati ve iftar vakti 30 günlük takvim boyunca gündemde olacak. Peki, 3 Nisan 2023 İstanbul iftar saati kaçta, akşam ezanı ne zaman? İşte, Diyanet İşleri ile Ramazan İstanbul İmsakiye

İSTANBUL İFTAR SAATİ - Ramazan İmsakiyesi ile 3 Nisan 2023 İstanbul iftar saati kaçta, akşam ezanı ne zaman, iftara ne kadar kaldı?

İstanbul iftar saati ve vakti Ramazan İmsakiyesi ile araştırılıyor. On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı ibadetlerle idrak ediliyor. "İstanbul iftar vakti saat kaçta, ne zaman, iftara ne kadar kaldı?" soruları yanıt arıyor. İl il iftar vakti, sahur vakti ve imsak saatleri Diyanet İşleri tarafından yayınlandı 'Ramazan-ı şerifteki bir oruç, bin oruçtan üstündür' anlayışı ile oruç ibadetini yerine getiren İslam alemi, 21 Nisan'da bayrama ulaşacak Peki, Ramazan'ın 12. günü İstanbul iftar vakti saat kaçta? İşte, Diyanet tarafından paylaşılan İstanbul İmsakiye 2023 takvimi…

İSTANBUL İFTAR SAATİ - Ramazan İmsakiyesi ile 3 Nisan 2023 İstanbul iftar saati kaçta, akşam ezanı ne zaman, iftara ne kadar kaldı?

İL İL İMSAKİYE 2023 TAKVİMİ 24 MART

Ramazan ayının ikinci günü geride kaldı. Oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkanlar, sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor.

30 günlük Ramazan İmsakiye ile sahur vakti, iftar vakti ve imsak vakitleri bilgilerine sabah.com.tr'nin İmsakiye 2023 sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 3 Nisan Pazartesi günü sahur ve iftar vakti şöyle;

İstanbul'da İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?


- İstanbul iftar vakti için akşam ezanı ise 19:37'de okunacak.
- İstanbul'da teravih namazı vakti ise 20:59

* 30 günlük >> İstanbul İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız
* 30 günlük >> İstanbul sahur Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

İmsakiye << linkine tıklayarak tüm illerin iftar ve sahur vakti bilgisini görebilirsiniz.

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İSTANBUL İFTAR SAATİ - Ramazan İmsakiyesi ile 3 Nisan 2023 İstanbul iftar saati kaçta, akşam ezanı ne zaman, iftara ne kadar kaldı?

İFTAR DUASI NASIL YAPILIR?

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İşte Türkçe anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

İSTANBUL İFTAR SAATİ - Ramazan İmsakiyesi ile 3 Nisan 2023 İstanbul iftar saati kaçta, akşam ezanı ne zaman, iftara ne kadar kaldı?

SAHUR DUASI NASIL YAPILIR?

Peygamber Efendimizin sahur duası şöyledir:

"Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…"

İSTANBUL İFTAR SAATİ - Ramazan İmsakiyesi ile 3 Nisan 2023 İstanbul iftar saati kaçta, akşam ezanı ne zaman, iftara ne kadar kaldı?

RAMAZAN AYINDA NE OLMUŞTUR?

Müslüman alemi için bereket ayı olarak kabul edilen on bir ayın sultanına sayılı günler kaldı. Ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Ramazan ayının başlıca özellikleri şu şekildedir;

- Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır.

- İslamın şartlarından birisi olan oruç ibadeti bu ayda yerine getirilir.

- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) inanarak teravih namazını kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Kendisinin de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu bildirdiği teravih namazı da yine bu aya özel ibadetlerden birisidir.

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