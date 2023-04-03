İSTANBUL İFTAR SAATİ - Ramazan İmsakiyesi ile 3 Nisan 2023 İstanbul iftar saati kaçta, akşam ezanı ne zaman, iftara ne kadar kaldı?

İstanbul iftar vakti saat kaçta, ne zaman, kaç saat kaldı soruları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Megakentte oruç tutan İslam alemi, iftar vakti ve sahur saatleri hakkında araştırmalara başladı. Ramazan ayının 11. günü de geride kalırken Müslümanlar 12. gün için iftar saati, vakti ve akşam namazı saati araştırmasına çıktı. İstanbul iftar saati ve iftar vakti 30 günlük takvim boyunca gündemde olacak. Peki, 3 Nisan 2023 İstanbul iftar saati kaçta, akşam ezanı ne zaman? İşte, Diyanet İşleri ile Ramazan İstanbul İmsakiye…