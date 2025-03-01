İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Ramazan İmsakiyesi 2025: Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati ve il il sahur, imsak saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan il il imsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu. Ramazan ayının ilk orucuna niyet eden milyonlarca kişinin gözü iftar vakitlerine çevrildi. Ramazan İmsakiyesi 2025 ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya iftar vakti ve diğer tüm iller için iftar saati sabah.com.tr'de yer alıyor. Ramazan ayı boyunca iftar saati kaçta ve iftara ne kadar kaldı sorularının cevabına Sabah'tan ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul iftar vakti ve imsakiye takvimi…