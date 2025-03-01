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Haberler Yaşam İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Ramazan İmsakiyesi 2025: Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati ve il il sahur, imsak saatleri
Giriş Tarihi: 01.03.2025 16:37 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 16:37

İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Ramazan İmsakiyesi 2025: Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati ve il il sahur, imsak saatleri

Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan ve on bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan, bu yıl da büyük sevinçle karşılandı. Dün gece milyonlarca kişi sahura uyanarak ilk orucu için niyet etti. Ramazan ayının gelişiyle ''iftar vakti saat kaçta'' akıllardaki en önemli soru işareti oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan il il imsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri ise belli oldu. İstanbul iftar vakti saat kaçta? İftar saatleri takvimine göre en uzun orucu hangi ilimiz tutuyor? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya iftar vakti başta olmak üzere tüm iller için sahur vakti, iftar saatleri ve imsak vakitleri

İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Ramazan İmsakiyesi 2025: Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati ve il il sahur, imsak saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan il il imsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu. Ramazan ayının ilk orucuna niyet eden milyonlarca kişinin gözü iftar vakitlerine çevrildi. Ramazan İmsakiyesi 2025 ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya iftar vakti ve diğer tüm iller için iftar saati sabah.com.tr'de yer alıyor. Ramazan ayı boyunca iftar saati kaçta ve iftara ne kadar kaldı sorularının cevabına Sabah'tan ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul iftar vakti ve imsakiye takvimi…

İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Ramazan İmsakiyesi 2025: Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati ve il il sahur, imsak saatleri

İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025: İL İL İFTAR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu.

Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Ramazan İmsakiyesi 2025: Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati ve il il sahur, imsak saatleri

İSTANBUL İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 06:07
İftar Vakti: 19:01
Teravih Namazı Vakti:20:20

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 06:06
İftar Vakti: 19:03
Teravih Namazı Vakti:20:22

İSTANBUL İFTAR VAKTİ ❰❰❰ 29 GÜNLÜK İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Ramazan İmsakiyesi 2025: Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati ve il il sahur, imsak saatleri

İZMİR İFTAR VE SAHUR VAKTİ

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 06:16
İftar Vakti: 19:11
Teravih Namazı Vakti:20:27

İZMİR İFTAR VE SAHUR VAKTİ ❰❰❰ 29 GÜNLÜK İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Ramazan İmsakiyesi 2025: Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati ve il il sahur, imsak saatleri

ANKARA İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:52
İftar Vakti: 18:47
Teravih Namazı Vakti:20:04

ANKARA İFTAR VE SAHUR VAKTİ ❰❰❰ 29 GÜNLÜK İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN