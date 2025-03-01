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İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Ramazan İmsakiyesi 2025: Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati ve il il sahur, imsak saatleri
Giriş Tarihi: 01.03.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
16:37
İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Ramazan İmsakiyesi 2025: Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati ve il il sahur, imsak saatleri
Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan ve on bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan, bu yıl da büyük sevinçle karşılandı. Dün gece milyonlarca kişi sahura uyanarak ilk orucu için niyet etti. Ramazan ayının gelişiyle ''iftar vakti saat kaçta'' akıllardaki en önemli soru işareti oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan il il imsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri ise belli oldu. İstanbul iftar vakti saat kaçta? İftar saatleri takvimine göre en uzun orucu hangi ilimiz tutuyor? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya iftar vakti başta olmak üzere tüm iller için sahur vakti, iftar saatleri ve imsak vakitleri