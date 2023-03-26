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Haberler Yaşam İstanbul İftar Vakti 26 Mart | İftara ne kadar kaldı, saat kaçta? il il İmsakiye ile Bursa, Adana, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ezan vakitleri
Giriş Tarihi: 26.03.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 11:21

İstanbul İftar Vakti 26 Mart | İftara ne kadar kaldı, saat kaçta? il il İmsakiye ile Bursa, Adana, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ezan vakitleri

İstanbul iftar vakti, megakentte yaşayan ve iftara hazırlık yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mübarek Ramazan ayının dördüncü gününde oruç ibadetini eda eden pek çok kişi, iftara ne kadar kaldı, iftar saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Ramazan ayı boyunca İstanbul imsakiye ile imsak, sahur ve iftar saati bilgilerine sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün akşam ezanı kaçta okunacak? İşte, Diyanet il il İmsakiye ile 26 Mart Bursa, Adana, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ezan vakitleri

İstanbul İftar Vakti 26 Mart | İftara ne kadar kaldı, saat kaçta? il il İmsakiye ile Bursa, Adana, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ezan vakitleri

İstanbul İmsakiye ile 26 Mart iftar saati belli oldu. Megakentte ikamet eden vatandaşlar, İstanbul iftar vakti saat kaçta, akşamı ezanı kaçta okunacak sorularıyla ezan vakitlerini inceliyor. Her gün ezan saatlerinin birkaç dakika değişiklik göstermesi dolayısıyla gün gün imsakiye üzerinden ezan vakitlerini takip etmek gerekiyor. İstanbul iftar vakti ve diğer illerin imsakiyesi sabah.com.tr'de! Peki bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak, iftara ne kadar kaldı? İşte il il İmsakiye ile Bursa, Adana, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ezan vakitleri

İSTANBUL İFTAR VAKTİ - 16 MART 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 İmsakiye takvimi ile İstanbul, Antalya, Kocaeli, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin 30 günlük iftar vakti ve sahur saati bilgilerine sabah.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. İşte, tüm iller için iftar saatleri;

İstanbul İftar Vakti 26 Mart | İftara ne kadar kaldı, saat kaçta? il il İmsakiye ile Bursa, Adana, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ezan vakitleri

İL İL İMSAKİYE 2023 TAKVİMİ

Ramazan ayının dördüncü gününde milyonlarca Müslüman oruç ibadetini eda ediyor. Oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkanlar, sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor.

30 günlük Ramazan İmsakiye ile sahur vakti, iftar vakti ve imsak vakitleri bilgilerine sabah.com.tr'nin İmsakiye 2023 sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 26 Mart Pazar günü sahur ve iftar vakti şöyle;

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İstanbul İftar Vakti 26 Mart | İftara ne kadar kaldı, saat kaçta? il il İmsakiye ile Bursa, Adana, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ezan vakitleri

İstanbul'da İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- İstanbul İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:25'te.
- İstanbul iftar vakti için akşam ezanı ise 19:28'de okunacak.
- İstanbul'da teravih namazı vakti ise 20:49

* 30 günlük >> İstanbul İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız
* 30 günlük >> İstanbul sahur Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

İstanbul İftar Vakti 26 Mart | İftara ne kadar kaldı, saat kaçta? il il İmsakiye ile Bursa, Adana, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ezan vakitleri

Ankara'da İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- Ankara İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:12
- Ankara iftar (akşam ezanı) vakti ise 19:13
- Ankara teravih namazı saati: 20:32
*30 günlük >> Ankara İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız
*30 günlük >> Ankara sahur Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

İstanbul İftar Vakti 26 Mart | İftara ne kadar kaldı, saat kaçta? il il İmsakiye ile Bursa, Adana, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ezan vakitleri

İzmir İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- İzmir İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:37,

- İzmir iftar vakti 19:35'te.

- İzmir teravih namazı saati ise 20:52
*30 günlük >> İzmir İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız
*30 günlük >> İzmir sahur Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

İmsakiye << linkine tıklayarak tüm illerin iftar ve sahur vakti bilgisini görebilirsiniz.

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