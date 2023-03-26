İstanbul İftar Vakti 26 Mart | İftara ne kadar kaldı, saat kaçta? il il İmsakiye ile Bursa, Adana, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ezan vakitleri

İstanbul İmsakiye ile 26 Mart iftar saati belli oldu. Megakentte ikamet eden vatandaşlar, İstanbul iftar vakti saat kaçta, akşamı ezanı kaçta okunacak sorularıyla ezan vakitlerini inceliyor. Her gün ezan saatlerinin birkaç dakika değişiklik göstermesi dolayısıyla gün gün imsakiye üzerinden ezan vakitlerini takip etmek gerekiyor. İstanbul iftar vakti ve diğer illerin imsakiyesi sabah.com.tr'de! Peki bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak, iftara ne kadar kaldı? İşte il il İmsakiye ile Bursa, Adana, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ezan vakitleri…

İSTANBUL İFTAR VAKTİ - 16 MART 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 İmsakiye takvimi ile İstanbul, Antalya, Kocaeli, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin 30 günlük iftar vakti ve sahur saati bilgilerine sabah.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. İşte, tüm iller için iftar saatleri;