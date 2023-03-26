İstanbul İftar Vakti 26 Mart | İftara ne kadar kaldı, saat kaçta? il il İmsakiye ile Bursa, Adana, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ezan vakitleri

İstanbul iftar vakti, megakentte yaşayan ve iftara hazırlık yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mübarek Ramazan ayının dördüncü gününde oruç ibadetini eda eden pek çok kişi, iftara ne kadar kaldı, iftar saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Ramazan ayı boyunca İstanbul imsakiye ile imsak, sahur ve iftar saati bilgilerine sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün akşam ezanı kaçta okunacak? İşte, Diyanet il il İmsakiye ile 26 Mart Bursa, Adana, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ezan vakitleri…