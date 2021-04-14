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Haberler Yaşam İmsakiye 2021 - Bugün iftar vakti ve iftar saatleri! İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul iftar saati ve İstanbul için 30 günlük iftar vakti saatleri (İl il imsakiye)
Giriş Tarihi: 12.04.2021 20:47 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 16:53

2021 - Bugün iftar vakti ve ! iftar vakti saat kaçta? İstanbul ve İstanbul için 30 günlük iftar vakti saatleri (İl il imsakiye)

Müslüman âlemi her yıl olduğu gibi on bir ayın sultanının gelişini yine büyük heyecan ve coşku ile karşıladı. Diyanet İşleri'nin yayınladığı Ramazan İmsakiyesi takvimine göre 13 Nisan Salı günü Ramazan ayının birinci günü idrak edilecek. iftar vakti, iftar vakti ve başta olmak üzere il il iftar vakti bilgileri de gündemin en önemli konuları arasında yer aldı. Ramazan 2021 ile İstanbul'da sahur saat kaçta sorusu cevabını bulurken, tüm iller için ve de belli oldu. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir iftar saati ve il il iftar saatleri!

İmsakiye 2021 - Bugün iftar vakti ve iftar saatleri! İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul iftar saati ve İstanbul için 30 günlük iftar vakti saatleri İl il imsakiye

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan İmsakiyesi 2021 takvimini yayınladı. İstanbul'da sahur ve iftar saat kaçta soruları da cevabını buldu. ile 81 ilin sahur, imsak ve netleşirken, on bir ayın sultanının gelişiyle iftar saatleri en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. İstanbul iftar vakti, iftar vakti ve başta olmak üzere il il imsakiye takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir iftar saatleri ve il il şöyle;

RAMAZAN İMSAKİYE 2021 İLE İFTAR VE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan İmsakiyesi 2021 takvimi on bir ayın sultanı yaklaşırken en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. İlk sahura kalkarak oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur saat kaçta, iftar saat kaçta sorularına cevap arıyor.

İşte il il imsakiye takvimi;

İmsakiye 2021 - Bugün iftar vakti ve iftar saatleri! İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul iftar saati ve İstanbul için 30 günlük iftar vakti saatleri İl il imsakiye

İftar vakti bilgisine ulaşmak için tıklayabilir ya da 81 ilin için sayfayı aşağıya doğru sürükleyebilirsiniz.

İSTANBUL İFTAR VAKTİ
ANKARA İFTAR VAKTİ
İZMİR İFTAR VAKTİ
BURSA İFTAR VAKTİ
ANTALYA İFTAR VAKTİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan
oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İşte il il sahur ve iftar vakitleri;

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İmsakiye 2021 - Bugün iftar vakti ve iftar saatleri! İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul iftar saati ve İstanbul için 30 günlük iftar vakti saatleri İl il imsakiye

ADIYAMAN İFTAR VE SAHUR VAKTİ

İmsakiye 2021 - Bugün iftar vakti ve iftar saatleri! İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul iftar saati ve İstanbul için 30 günlük iftar vakti saatleri İl il imsakiye

AFYONKARAHİSAR İFTAR VE SAHUR VAKTİ

İmsakiye 2021 - Bugün iftar vakti ve iftar saatleri! İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul iftar saati ve İstanbul için 30 günlük iftar vakti saatleri İl il imsakiye

RİZE İFTAR VE SAHUR VAKTİ

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