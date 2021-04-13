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Haberler Yaşam İstanbul İmsakiye 2021 | İstanbul iftar vakti bugün saat kaçta? Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep ftar saati ve il il iftar saatleri
Giriş Tarihi: 12.04.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 13:52

2021 | İstanbul bugün saat kaçta? , , Bursa, Antalya, Gaziantep ftar saati ve il il

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden il il takvimi yayınlandı. 13 Nisan Salı günü on bir ayın sultanına kavuşmanın heyecanı ve mutluluğu yaşanacak. Ramazan İmsakiyesi ile ilk iftar ve saat kaçta sorusu ise gündemin en önemli soru işaretleri arasında yerini aldı. , iftar vakti, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir iftar vakti başta olmak üzere diğer tüm illerin belli oldu. 2021 Ramazan İmsakiye ile İstanbul iftar vakti saat kaçta? İşte, İstanbul ve il il sahur vakti!

İstanbul İmsakiye 2021 | İstanbul iftar vakti bugün saat kaçta? Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep ftar saati ve il il iftar saatleri

Ramazan ayının heyecanı ve coşkusu milyonlarca kişiyi sararken, takvimi ise gündemin en önemli konuları arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden 30 günlük imsakiye takvimi ise yayınlandı. Ramazan ile ilk iftar ve saat kaçta sorusu cevabını buldu. , , Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir başta olmak üzere tüm illerin ve sahur vakti bilgileri detaylı şekilde belli oldu. 2021 takvimine göre ve ?

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAKİYE 2021 İLE İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Diyanet İşleri'nin resmi internet sitesinden yayınlanan imsakiye takvimine göre 30 günlük iftar ve sahur vakitleri belli oldu. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere diğer tüm illerin iftar ve sahur vakti şöyle;

İstanbul İmsakiye 2021 | İstanbul iftar vakti bugün saat kaçta? Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep ftar saati ve il il iftar saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

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İstanbul İmsakiye 2021 | İstanbul iftar vakti bugün saat kaçta? Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep ftar saati ve il il iftar saatleri

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan
oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İşte il il sahur ve iftar vakitleri;

İstanbul İmsakiye 2021 | İstanbul iftar vakti bugün saat kaçta? Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep ftar saati ve il il iftar saatleri
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İstanbul İmsakiye 2021 | İstanbul iftar vakti bugün saat kaçta? Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep ftar saati ve il il iftar saatleri
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