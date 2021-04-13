İstanbul İmsakiye 2021 | İstanbul iftar vakti bugün saat kaçta? Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep ftar saati ve il il iftar saatleri

Ramazan ayının heyecanı ve coşkusu milyonlarca kişiyi sararken, imsakiye takvimi ise gündemin en önemli konuları arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden 30 günlük imsakiye takvimi ise yayınlandı. Ramazan İmsakiye 2021 ile ilk iftar ve sahur vakti saat kaçta sorusu cevabını buldu. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir iftar vakti başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri ve sahur vakti bilgileri detaylı şekilde belli oldu. İstanbul İmsakiye 2021 takvimine göre iftar saati ve sahur saat kaçta?

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAKİYE 2021 İLE İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Diyanet İşleri'nin resmi internet sitesinden yayınlanan imsakiye takvimine göre 30 günlük iftar ve sahur vakitleri belli oldu. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere diğer tüm illerin iftar ve sahur vakti şöyle;