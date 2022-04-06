İstanbul İmsakiye 2022 I İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan imsakiyesi ile sahur vakti, iftar saati ve imsak vakti

Ramazan-ı Şerif 2022 yılının hediyelerinden biri oldu. Pandemide geçen iki yılın ardından kalabalık sahur ve iftar sofraları yeniden kuruldu. Ramazan ayı öncesinde Diyanet takvimi ile belirlenen 2022 Ramazan İmsakiyesi il il yayımlanarak sahur ve iftar vakitleri konusunda Müslümanlara bilgi veriyor. İstanbul İmsakiye de gündemde yer alan takvimlerden biri. "İstanbul iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta?" sorularına cevap veren takvimin ardından İstanbul imsak vakti ve akşam ezanıyla oruç vakitleri belirleniyor. Peki, İstanbul sahur vakti ve iftar saati kaçta? İşte İstanbul İmsakiye 2022…