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Haberler Yaşam İstanbul İmsakiye 2022 I İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan imsakiyesi ile sahur vakti, iftar saati ve imsak vakti
Giriş Tarihi: 06.04.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 16:09

İstanbul İmsakiye 2022 I İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan imsakiyesi ile sahur vakti, iftar saati ve imsak vakti

Ramazan-ı Şerif 2022 yılının hediyelerinden biri oldu. Pandemide geçen iki yılın ardından kalabalık sahur ve iftar sofraları yeniden kuruldu. Ramazan ayı öncesinde Diyanet takvimi ile belirlenen 2022 Ramazan İmsakiyesi il il yayımlanarak sahur ve iftar vakitleri konusunda Müslümanlara bilgi veriyor. İstanbul İmsakiye de gündemde yer alan takvimlerden biri. "İstanbul iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta?" sorularına cevap veren takvimin ardından İstanbul imsak vakti ve akşam ezanıyla oruç vakitleri belirleniyor. Peki, İstanbul sahur vakti ve iftar saati kaçta? İşte İstanbul İmsakiye 2022…

İstanbul İmsakiye 2022 I İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan imsakiyesi ile sahur vakti, iftar saati ve imsak vakti

2022 Ramazan İmsakiyesi ile il il yayımlanan sahur ve iftar vakitleri İslam aleminin gündeminde. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimde İstanbul İmsakiye de yer alıyor. "İstanbul iftar vakti saat kaçta" sorusuna cevap veren 30 günlük imsakiye iftarın yanı sıra İstanbul sahur vakti ve imsaki vakti konusunda da bilgi veriyor. Ayrıca İstanbul teravih namazı vakitleri de takvimde yer alan bilgiler arasında. İşte İstanbul İmsakiye 2022 takvimi…

İstanbul İmsakiye 2022 I İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan imsakiyesi ile sahur vakti, iftar saati ve imsak vakti

Ramazan ayında 30 günlük iftar vakti ve sahur saatleri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfasında yer alıyor. >> İstanbul İmsakiye << linkine tıklayarak tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz. >> İstanbul İftar Vakti << linkine tıklayıp iftar saat kaçta sorusuna cevap bulabilirsiniz.

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İstanbul İmsakiye 2022 I İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan imsakiyesi ile sahur vakti, iftar saati ve imsak vakti

İstanbul İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:04

İftar Vakti: 19:40

7 Nisan Perşembe

Sahur Vakti: 05:02

İftar Vakti: 19:41

8 Nisan Cuma

Sahur Vakti: 05:00

İftar Vakti: 19:43

9 Nisan Cumartesi

Sahur Vakti: 04:59

İftar Vakti: 19:44

30 günlük İstanbul İmsakiye 2022 için tıklayınız

İstanbul İmsakiye 2022 I İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan imsakiyesi ile sahur vakti, iftar saati ve imsak vakti

İstanbul Teravih Namazı Saatleri

İstanbul'da 6 Nisan Çarşamba günü teravih namazı 21.03'de kılınacak.

İstanbul'da 7 Nisan Perşembe günü teravih namazı 21.05'de kılınacak.

İstanbul'da 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 21.06'da kılınacak.

İstanbul İmsakiye 2022 I İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan imsakiyesi ile sahur vakti, iftar saati ve imsak vakti

Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

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