İstanbul İmsakiye 2022 I İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan imsakiyesi ile sahur vakti, iftar saati ve imsak vakti

2022 Ramazan İmsakiyesi ile il il yayımlanan sahur ve iftar vakitleri İslam aleminin gündeminde. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimde İstanbul İmsakiye de yer alıyor. "İstanbul iftar vakti saat kaçta" sorusuna cevap veren 30 günlük imsakiye iftarın yanı sıra İstanbul sahur vakti ve imsaki vakti konusunda da bilgi veriyor. Ayrıca İstanbul teravih namazı vakitleri de takvimde yer alan bilgiler arasında. İşte İstanbul İmsakiye 2022 takvimi…