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Haberler Yaşam İSTANBUL İMSAKİYE 2022: İstanbul iftar saati ve iftar vakti kaçta? İstanbul İmsakiye 2022 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri
Giriş Tarihi: 04.04.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 11:41

İSTANBUL İMSAKİYE 2022: İstanbul iftar saati ve iftar vakti kaçta? İstanbul İmsakiye 2022 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri

İstanbul iftar vakti ve iftar saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 30 günlük İstanbul imsakiye 2022 takvimi ile belli oldu. Mübarek Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, akşam saatlerine doğru İstanbul iftar vakti ve saati araştırmalarına başladı. Bilindiği üzere iftar vakti ve iftar saatleri ilden ile değişkenlik gösteriyor. Peki, İstanbul İmsakiye 2022 ile İstanbul iftar vakti ve iftar saati bu akşam kaçta idrak edilecek? 4 Nisan Pazartesi İstanbul iftar vakti;

İSTANBUL İMSAKİYE 2022: İstanbul iftar saati ve iftar vakti kaçta? İstanbul İmsakiye 2022 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri

İstanbul İmsakiye 2022: Mübarek Ramazan ayının üçüncü gününü yaşıyoruz. Milyonlarca Müslüman 11 ayın sultanı olan Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getiriyor, teravih namazlarını kılıyor. Bu mübarek günde İstanbul iftar vakti ve iftar saati günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere iftar saatleri, ilden ile ve günden güne değişkenlik gösteriyor. Peki, İstanbul iftar saati ve iftar vakti kaçta? İstanbul İmsakiye 2022 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri yayınlandı…

İSTANBUL İMSAKİYE 2022 | İSTANBUL İFTAR SAATİ VE VAKTİ YAYINLANDI (4 NİSAN)

Ramazan ayında oruç ibadetini getiren müminler için, Diyanet İşleri 30 günlük imsakiye takvimini yayınladı. Oruç tutmak için gece sahura kalkan Müslümanlar iftar saatinin günden güne ve ilden ile değişkenlik göstermesi nedeniyle, İstanbul iftar saati ve vakti saat kaçta sorularına yanıt arıyor.

İSTANBUL'DA İFTAR BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

İşte İstanbul İmsakiye 2022 ile 4 Nisan İstanbul iftar vakti ve iftar saati;

İSTANBUL İMSAKİYE 2022: İstanbul iftar saati ve iftar vakti kaçta? İstanbul İmsakiye 2022 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri

Ramazan ayında 30 günlük iftar vakti ve sahur saatleri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfasında yer alıyor. >> İstanbul İmsakiye << linkine tıklayarak tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz. >> İstanbul İftar Vakti << linkine tıklayıp iftar saat kaçta sorusuna cevap bulabilirsiniz.

İSTANBUL İMSAKİYE 2022

(Sayfayı Aşağıya Sürükleyerek Tüm İller İçin İftar Vakti ve Sahur Saatlerini Görebilirsiniz)

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İSTANBUL İMSAKİYE 2022: İstanbul iftar saati ve iftar vakti kaçta? İstanbul İmsakiye 2022 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:08

İftar Vakti: 19:38

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 05:06

İftar Vakti: 19:39

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:04

İftar Vakti: 19:40

7 Nisan Perşembe

Sahur Vakti: 05:02

İftar Vakti: 19:41

8 Nisan Cuma

Sahur Vakti: 05:00

İftar Vakti: 19:43

İSTANBUL İMSAKİYESİ 2022 İÇİN TIKLAYINIZ!

İSTANBUL İMSAKİYE 2022: İstanbul iftar saati ve iftar vakti kaçta? İstanbul İmsakiye 2022 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri

İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAATLERi

İstanbul'da 4 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 21.01'de kılınacak.

İstanbul'da 5 Nisan Salı günü teravih namazı 21.02'de kılınacak.

İstanbul'da 6 Nisan Çarşamba günü teravih namazı 21.03'de kılınacak.

İstanbul'da 7 Nisan Perşembe günü teravih namazı 21.05'de kılınacak.

İstanbul'da 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 21.06'da kılınacak.

İSTANBUL İMSAKİYESİ 2022 İÇİN TIKLAYINIZ!

İSTANBUL İMSAKİYE 2022: İstanbul iftar saati ve iftar vakti kaçta? İstanbul İmsakiye 2022 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri

İftar Saati Ezan Okunurken Oruç Açılır Mı?

Peygamber Efendimiz'in döneminde güneşin doğuşuna ve batışına göre oruç vakitleri belirlenirdi. İftar vaktinde ufka bakılır, güneş battıysa oruç açılırdı. Günümüzde orucu akşam ezanı ile açtığımız için, iftar vakti ezanın okunmasını bekliyoruz. Şayet mecburi bir durum yoksa orucu açmak için ezanın bitmesini beklemek son derece önem teşkil etmektedir. Oruç sabrı öğreten bir ibadet olduğundan, tüm gün Allah rızası için sabretmiş bir kişinin ezan süresince de sabretmesi doğru olandır. Ancak kişi dayanamayacak durumdaysa ya da geçerli bir mazereti varsa ezanın bitmesini beklemeden oruç açılabilir.

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