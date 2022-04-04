İstanbul İmsakiye 2022: Mübarek Ramazan ayının üçüncü gününü yaşıyoruz. Milyonlarca Müslüman 11 ayın sultanı olan Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getiriyor, teravih namazlarını kılıyor. Bu mübarek günde İstanbul iftar vakti ve iftar saati günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere iftar saatleri, ilden ile ve günden güne değişkenlik gösteriyor. Peki, İstanbul iftar saati ve iftar vakti kaçta? İstanbul İmsakiye 2022 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri yayınlandı…

İSTANBUL İMSAKİYE 2022 | İSTANBUL İFTAR SAATİ VE VAKTİ YAYINLANDI (4 NİSAN)

Ramazan ayında oruç ibadetini getiren müminler için, Diyanet İşleri 30 günlük imsakiye takvimini yayınladı. Oruç tutmak için gece sahura kalkan Müslümanlar iftar saatinin günden güne ve ilden ile değişkenlik göstermesi nedeniyle, İstanbul iftar saati ve vakti saat kaçta sorularına yanıt arıyor.

İSTANBUL'DA İFTAR BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

İşte İstanbul İmsakiye 2022 ile 4 Nisan İstanbul iftar vakti ve iftar saati;