İstanbul iftar vakti ve iftar saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 30 günlük İstanbul imsakiye 2022 takvimi ile belli oldu. Mübarek Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, akşam saatlerine doğru İstanbul iftar vakti ve saati araştırmalarına başladı. Bilindiği üzere iftar vakti ve iftar saatleri ilden ile değişkenlik gösteriyor. Peki, İstanbul İmsakiye 2022 ile İstanbul iftar vakti ve iftar saati bu akşam kaçta idrak edilecek? 4 Nisan Pazartesi İstanbul iftar vakti;